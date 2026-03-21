Amici 25, scintille al debutto: D’Alessio zittisce Pettinelli e lo studio esplode

Scontro tra Gigi D'Alessio e Anna Pettinelli

Amici 25, debutto col botto: subito tensione tra i giudici

Il Serale di Amici 25 parte senza riscaldamento. Bastano pochi minuti della prima puntata, andata in onda sabato 21 marzo, per trasformare lo studio in un’arena.

Al centro della scena c’è il nuovo ingresso in giuria, Gigi D’Alessio, che debutta con un atteggiamento deciso, senza filtri. Accanto a lui, Amadeus ed Elena D’Amario, ma è con Anna Pettinelli che si consuma subito il primo scontro della stagione.

Un confronto acceso, diretto, televisivamente perfetto.

La sfida che accende la miccia

Tutto nasce durante la prima manche. Da una parte il team Lorella Cuccarini–Veronica Peparini, che schiera Lorenzo e Michele in una performance raffinata sulle note di Don’t Let the Sun Go Down on Me.

Un’esibizione costruita su tecnica e intensità, arricchita da pianoforte e violoncello suonati dagli stessi ragazzi.

Dall’altra, la risposta della squadra Anna Pettinelli–Emanuel Lo, che punta sull’energia di Alessio, impegnato in una coreografia su Gangnam Style.

Due mondi opposti: eleganza contro spettacolo.

Il verdetto premia i cantanti. Ma è dopo che arriva il vero spettacolo.

Nel giudicare Lorenzo, D’Alessio è netto: esecuzione impeccabile, nessuna sbavatura. Un giudizio entusiasta, che però trova subito l’opposizione di Pettinelli.

La speaker radiofonica non ci sta e lo dice senza giri di parole: secondo lei, le imperfezioni c’erano eccome.

Da lì, il confronto si accende. Non è più una semplice divergenza tecnica, ma uno scontro di visioni.

La frase che gela lo studio

A quel punto D’Alessio prende il microfono e alza il livello. Difende la sua posizione con fermezza, ma soprattutto con una frase destinata a restare.

“Con tutto il rispetto, c’è una differenza: tu i dischi li metti, io li faccio”.

Una linea di confine netta tra chi interpreta e chi produce musica. Lo studio reagisce immediatamente: stupore, applausi, tensione.

È il primo momento “cult” della stagione.

Il botta e risposta continua (e interviene Maria De Filippi)

Pettinelli non arretra e insiste sulla necessità di giudicare l’esecuzione, non l’emozione. D’Alessio ribatte, ammettendo anche di non conoscere perfettamente il brano.

Un dettaglio che accende ulteriormente il confronto.

A quel punto interviene Maria De Filippi, con una battuta tagliente che smorza la tensione ma non passa inosservata:

“Adesso scopriamo che sei anche incompetente?”

Ironia, ma con il bisturi.

Un Serale che promette scintille

Al di là dello scontro, la prima puntata del talent di Canale 5 conferma il livello altissimo del Serale. Le esibizioni mostrano talento, preparazione e identità artistica.

Ma è chiaro che quest’anno ci sarà un ingrediente in più:

una giuria pronta a esporsi, anche duramente.

E se il buongiorno si vede dal mattino, Amici 25 ha già trovato il suo ritmo: quello delle polemiche che fanno spettacolo.