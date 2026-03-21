‘Mi hanno buttato fango addosso’: Pierpaolo Pretelli rompe il silenzio dopo il caso Corona

Pierpaolo Pretelli

Il caso Corona e la scelta del silenzio

Dopo settimane di voci, insinuazioni e retromarce, Pierpaolo Pretelli decide di parlare. Lo fa nel salotto di Verissimo, con uno stile che è ormai una dichiarazione d’intenti: nessun nome, nessuna polemica diretta, ma parole calibrate e impossibili da fraintendere.

Il riferimento è alle accuse lanciate da Fabrizio Corona nel suo format Falsissimo, dove era stato insinuato che l’ex volto del Grande Fratello Vip avesse “pagato il prezzo del successo”, con tanto di allusioni a un presunto video privato e al coinvolgimento di Alfonso Signorini. Un racconto che, nel giro di pochi giorni, aveva fatto il giro dei social, salvo poi essere in parte ridimensionato dallo stesso Corona.

Pretelli non entra nel merito, ma traccia una linea netta:

“Qualcuno ha provato a buttarmi del fango addosso senza un briciolo di verità. Tutto ovviamente infondato”.

Parole che suonano come una smentita totale, senza bisogno di aggiungere altro.

“Quando hai la verità, non devi rispondere”

Il punto centrale del suo intervento è proprio la scelta di non reagire pubblicamente. In un’epoca in cui ogni attacco genera una replica immediata, Pretelli ha fatto il contrario: si è fermato.

Una decisione che spiega così:

“Quando ti guardi allo specchio e sei fiero di quello che sei, non hai da rispondere”.

E ancora:

“Il silenzio è la risposta più giusta in questi casi”.

Non una fuga, ma una strategia. Lasciare che il tempo smonti le accuse, senza alimentare un meccanismo mediatico che vive di scontri e amplificazioni.

Il momento difficile e il peso mediatico

Dietro quella scelta, però, c’è stato un periodo tutt’altro che semplice. Pretelli ha ammesso di aver attraversato una fase delicata, segnata proprio dall’esposizione improvvisa e violenta di quelle accuse.

Un silenzio che non era solo comunicativo, ma anche personale. Un modo per proteggersi e per evitare che la vicenda travolgesse tutto il resto.

Fondamentale, in questo passaggio, il ruolo della famiglia:

“Mi è stata molto vicina, sanno chi sono e da dove vengo”.

Un’ancora che gli ha permesso di reggere l’urto senza cedere alla tentazione della replica pubblica.

Giulia Salemi e le voci di crisi: “Non siamo schiavi dei social”

Nel corso dell’intervista, Pretelli ha affrontato anche un altro tema che negli ultimi mesi ha alimentato gossip e speculazioni: la presunta crisi con Giulia Salemi.

La risposta è diretta:

“Non è vero che siamo in crisi”.

A generare il sospetto, spiega, è stata semplicemente una scelta diversa nella gestione della visibilità. Meno contenuti condivisi, meno esposizione. Una decisione consapevole.

“Sappiamo noi cosa succede tra le mura di casa. Non vogliamo essere schiavi di questo sistema”, chiarisce.

Una presa di distanza da una narrazione social che spesso trasforma ogni silenzio in una rottura.

L’amore, i figli e gli equilibri fragili

Pretelli non nasconde che la vita di coppia, soprattutto con l’arrivo dei figli, è fatta anche di equilibri delicati. Con il piccolo Kian, racconta, tutto cambia: ritmi, energie, priorità.

“I figli creano inevitabilmente un disequilibrio, bisogna essere bravi a gestirlo”.

Tra notti insonni e nuovi assetti familiari, emergono anche incomprensioni, soprattutto legate al suo carattere più introverso. Ma il racconto resta quello di un rapporto autentico, lontano dalle costruzioni perfette dei social.

E poi c’è quel dettaglio che restituisce tutta la dimensione intima della storia:

“La prima parola di Kian è stata papà”.

Il dolore per la distanza dal figlio Leonardo

C’è però un altro lato, più complesso e meno visibile. È quello del rapporto con Leonardo, il figlio avuto con Ariadna Romero, che vive negli Stati Uniti.

“La distanza mi fa star male”, ammette senza filtri.

Un dolore che convive con la consapevolezza che il bambino è in buone mani. Negli anni, il rapporto con l’ex compagna è cambiato, passando da tensioni iniziali a un dialogo più maturo.

“Ci siamo riavvicinati per il bene di nostro figlio”.

Oggi, racconta, esiste una nuova forma di equilibrio: una famiglia allargata che, pur nelle sue complessità, funziona.

Difendere la propria verità senza urlare

Alla fine, il messaggio che emerge è uno solo: non tutto si combatte con le parole.

Pretelli ha scelto di non entrare nel gioco delle accuse e delle repliche, difendendo la propria immagine con una strategia silenziosa ma ferma.

In un sistema che premia il rumore, ha puntato sulla sottrazione.

E proprio per questo, il suo intervento pesa ancora di più.