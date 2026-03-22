Mammucari punito da Mara Venier, entra a fine puntata: siparietto e abbraccio, il gelo sul futuro della ‘zia’ a Domenica In

Mammucari “punito”: ingresso a sorpresa (sui titoli di coda)
Nessun ultimatum, nessuna rottura definitiva. Ma Mara Venier non ha fatto sconti.
Dopo lo scontro della scorsa settimana, Teo Mammucari sparisce per tutta la puntata del 22 marzo di Domenica In. Nessuna presenza iniziale, nessuna spalla, nessun siparietto.
Poi, quando tutto sembra finito, accade il colpo di scena:
alle 17:05, con i titoli di coda già in corso, Mammucari entra in studio.
Un ingresso simbolico, quasi una “punizione televisiva”.
“Deve entrare qualcuno”, dice Mara Venier con tono leggero. Poi lo presenta. Arriva l’abbraccio, che smorza la tensione, ma il messaggio è passato: i tempi li decide lei.
Il siparietto finale: ironia, musica e frecciate
L’atmosfera cambia subito. Mammucari prova a rientrare con il suo stile, tra battute e leggerezza.
“Arrivi adesso”, gli dice Mara, sottolineando con ironia il ritardo forzato.
Si parla di Enzo Miccio (“Sta a Bali, organizza un matrimonio pazzesco”), poi si scivola nella gag.
Con il ritorno di Tommaso Cerno al centro studio, Mammucari inizia a cantare “Rossetto e caffè” di Sal Da Vinci.
Ed è qui che arriva il momento più emblematico:
quando intona “Spero non ti arrabbi più”, indica Mara Venier sorridendo. Lei reagisce al volo, improvvisa un finto “inseguimento” scherzosa, tra risate e applausi.
Sipario. Pace fatta? Forse sì. Ma alle condizioni della conduttrice.
Una puntata anomala: Venier apre da sola
Il segnale, però, era arrivato molto prima.
La puntata si era aperta con Mara Venier completamente sola, senza i suoi “tre moschettieri”:
- Teo Mammucari
- Enzo Miccio
- Tommaso Cerno
Un’assenza pesante, resa ancora più evidente dal clima dei giorni precedenti.
Solo più tardi Cerno rientra in studio (intorno alle 16:30), mentre Mammucari resta fuori fino all’ultimo.
Una scelta che appare tutt’altro che casuale.
Lo scontro della scorsa settimana: cosa è successo davvero
Tutto nasce dalla puntata del 15 marzo, quando Mammucari aveva superato il limite.
Prima interrompe un’intervista per criticare un film. Poi rovina un momento delicatissimo: il saluto a uno storico cameraman dopo 38 anni di lavoro.
La reazione di Mara Venier è immediata e durissima, in diretta:
“Sei un pirla, non capisci i momenti”.
Una frase che segna un punto di rottura. E che spiega perfettamente quanto visto oggi.
E poi il gelo: “Non credo che ci sarò ad ottobre”
Chiuso il capitolo Mammucari, resta un’altra bomba.
Durante l’intervista a Luca Argentero, Mara Venier si lascia sfuggire una frase che cambia prospettiva:
“Non credo che ci sarò ad ottobre”.
Un passaggio rapido, quasi casuale. Ma sufficiente a gelare lo studio.
Una puntata che dice tutto
Il messaggio complessivo è chiaro:
- Mammucari resta, ma ridimensionato
- Mara Venier tiene il controllo totale
- il futuro del programma non è più così scontato
Tra ironia, tensioni e dichiarazioni pesanti, Domenica In manda segnali forti.
E questa volta, più che le parole, contano i tempi. E i silenzi.