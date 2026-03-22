Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Mammucari punito da Mara Venier, entra a fine puntata: siparietto e abbraccio, il gelo sul futuro della ‘zia’ a Domenica In

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 22 Mar, 2026 - ore: 18:31 #Domenica In, #Mara Venier, #Teo Mammucari
Teo MammucariTeo Mammucari

Mammucari “punito”: ingresso a sorpresa (sui titoli di coda)

Nessun ultimatum, nessuna rottura definitiva. Ma Mara Venier non ha fatto sconti.

Dopo lo scontro della scorsa settimana, Teo Mammucari sparisce per tutta la puntata del 22 marzo di Domenica In. Nessuna presenza iniziale, nessuna spalla, nessun siparietto.

Poi, quando tutto sembra finito, accade il colpo di scena:
alle 17:05, con i titoli di coda già in corso, Mammucari entra in studio.

Un ingresso simbolico, quasi una “punizione televisiva”.

“Deve entrare qualcuno”, dice Mara Venier con tono leggero. Poi lo presenta. Arriva l’abbraccio, che smorza la tensione, ma il messaggio è passato: i tempi li decide lei.

Il siparietto finale: ironia, musica e frecciate

L’atmosfera cambia subito. Mammucari prova a rientrare con il suo stile, tra battute e leggerezza.

“Arrivi adesso”, gli dice Mara, sottolineando con ironia il ritardo forzato.

Si parla di Enzo Miccio (“Sta a Bali, organizza un matrimonio pazzesco”), poi si scivola nella gag.

Con il ritorno di Tommaso Cerno al centro studio, Mammucari inizia a cantare “Rossetto e caffè” di Sal Da Vinci.

Ed è qui che arriva il momento più emblematico:
quando intona “Spero non ti arrabbi più”, indica Mara Venier sorridendo. Lei reagisce al volo, improvvisa un finto “inseguimento” scherzosa, tra risate e applausi.

Sipario. Pace fatta? Forse sì. Ma alle condizioni della conduttrice.

Una puntata anomala: Venier apre da sola

Il segnale, però, era arrivato molto prima.

La puntata si era aperta con Mara Venier completamente sola, senza i suoi “tre moschettieri”:

  • Teo Mammucari
  • Enzo Miccio
  • Tommaso Cerno

Un’assenza pesante, resa ancora più evidente dal clima dei giorni precedenti.

Solo più tardi Cerno rientra in studio (intorno alle 16:30), mentre Mammucari resta fuori fino all’ultimo.

Una scelta che appare tutt’altro che casuale.

Lo scontro della scorsa settimana: cosa è successo davvero

Tutto nasce dalla puntata del 15 marzo, quando Mammucari aveva superato il limite.

Prima interrompe un’intervista per criticare un film. Poi rovina un momento delicatissimo: il saluto a uno storico cameraman dopo 38 anni di lavoro.

La reazione di Mara Venier è immediata e durissima, in diretta:
“Sei un pirla, non capisci i momenti”.

Una frase che segna un punto di rottura. E che spiega perfettamente quanto visto oggi.

E poi il gelo: “Non credo che ci sarò ad ottobre”

Chiuso il capitolo Mammucari, resta un’altra bomba.

Durante l’intervista a Luca Argentero, Mara Venier si lascia sfuggire una frase che cambia prospettiva:

“Non credo che ci sarò ad ottobre”.

Un passaggio rapido, quasi casuale. Ma sufficiente a gelare lo studio.

Una puntata che dice tutto

Il messaggio complessivo è chiaro:

  • Mammucari resta, ma ridimensionato
  • Mara Venier tiene il controllo totale
  • il futuro del programma non è più così scontato

Tra ironia, tensioni e dichiarazioni pesanti, Domenica In manda segnali forti.

E questa volta, più che le parole, contano i tempi. E i silenzi.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Amici 25, scintille al debutto: D’Alessio zittisce Pettinelli e lo studio esplode

Mar 21, 2026 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

‘Mi hanno buttato fango addosso’: Pierpaolo Pretelli rompe il silenzio dopo il caso Corona

Mar 21, 2026 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

GF Vip, Adriana Volpe crolla per la figlia e medita l’addio: l’intervento di Antonella Elia e l’abbraccio

Mar 21, 2026 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Mammucari punito da Mara Venier, entra a fine puntata: siparietto e abbraccio, il gelo sul futuro della ‘zia’ a Domenica In

Attualità

Valanga in Val Ridanna, muore Laura Santino: tragedia sulla neve, salgono a tre le vittime

Sport

Scafatese in Serie C: festa gialloblù dopo 16 anni, il capolavoro da record dei ragazzi di patron Romano

Sport

Donne d’oro: Dosso e Battocletti mondiali nell’atletica, Pirovano alza la Coppa di discesa

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.