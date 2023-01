Amici, furia Maria De Filippi su Wax per il Capodanno gate: ‘Il capo banda è il più co…one’

“Questa è una puntata un po’ particolare perché sono successe delle cose”. Il Capodanno gate ha tenuto banco in occasione della puntata del 15 gennaio di Amici con Maria De Filippi che ha manifestato fin dall’inizio il proprio disappunto per quanto accaduto.

Capodanno gate, Maria De Filippi non manda in onda il filmato: ‘Per i ragazzi che seguono il programma’

La conduttrice ha convocato gli allievi destinatari del provvedimento. “Voi sapete benissimo quello che avete fatto, i professori hanno visto un filmato così come anche i vostri compagni l’hanno visto insieme a voi ed ho deciso di non mandarlo in onda per voi e per i ragazzi che seguono il programma. Non voglio giudicare quello che avete fatto ma vi dico che non è un atteggiamento responsabile e maturo rispetto a quello che vi chiede la trasmissione” – ha affermato Maria De Filippi nell’annunciare le misure prese dalla produzione con Tommy Dali, Wax, Maddalena, NDG, Samu e Valeria Mancini Guera che sono andati in sfida immediata.

Rudy Zerbi ha però deciso di prendere un provvedimento per Tommy Dali. “Il filmato è l’apice gravissimo di una condotta che va avanti in questo modo dall’inizio del programma. In ogni provvedimento ci sei sempre stato… Hai dimostrato immaturità, poca responsabilità rispetto a tutti i mezzi che il programma vi mette a disposizione. Per tale motivo annullo la sfida e chiedo che esca subito dal programma”.

Rudi Zerbi elimina Tommy Dali: ‘L’apice di una condotta che va avanti dall’inizio del programma’

L’allievo ha spiegato di aver fatto dei passi in avanti. “Pensavo di essere uscito da un certo tipo di mentalità ma sono ricaduto più volte, ti ringrazio perché hai creduto in me fin dal primo giorno. Questa parentesi non finisce bene ma mi porto tante cose da questa esperienza… Se non è finita vuol dire che sentirete ancora parlare di me” – ha spiegato il cantante prima di uscire.

Maria De Filippi non ha avuto parole tenere nei confronti di Wax che voltava le spalle mentre Arisa parlava del provvedimento nei suoi confronti. “Non dare le spalle alle persone che ti parlano, è maleducazione, inizio a non sopportarla più”. La maestra ha spiegato che non l’avrebbe esonerato dalla sfida perché era stato il capo banda. A questo punto è intervenuta nuovamente la conduttrice.

La conduttrice esplode contro Wax: ‘Non dare le spalle, è maleducazione ed inizio a non sopportarla più’

“Bella soddisfazione, il capo banda di una cosa intelligente… Il capo banda è il più cogl…e di tutti“. Anche Arisa ha bacchettato l’allievo per il suo comportamento in casetta. “Sei sempre presente in ogni provvedimento e questa era proprio splatter”. Alla fine ha vinto la sfida con Pandax. Eliminata Valeria Mancini ‘Guera’ che su richiesta di Lorella Cuccarini si è nuovamente confrontata con Cricca che è stato così ripescato. “Se avessimo visto primi i filmati non sarebbe entrata a far parte della scuola” – ha precisato la showgirl.