Amici, scintille tra Alessandra Celentano e Malgioglio per la performance di Ramon

Botta e risposta al vetriolo durante la puntata di Amici del 22 aprile tra Alessandra Celentano e Cristiano Malgioglio. Pomo della discordia la performance del ballerino Ramon Agnelli.

Malgioglio contro Alessandra Celentano: ‘Fai fare sempre gli stessi giri a Ramon’

Per il paroliere la maestra dovrebbe dare all’allievo l’opportunità di mettersi in gioco. “Fa sempre gli stessi giri, sembra un disco rotto. É un bravissimo ballerino di danza classica ma se resta in gara mi farebbe piacere vederlo all’opera in qualcosa di diverso” – ha spiegato Malgioglio che si è anche alzato ed avvicinato alla coreografa.

Tesi che non ha trovato d’accordo Alessandra Celentano che, invece, ha trovato poco incisiva la prova di Mattia Zenzola, provocando una nuova discussione nella quale sono intervenuti Raimondo Todaro e l’altro giudice Giuseppe Gioffrè che nella circostanza ha espresso la sua preferenza per il ballerino specializzato in latino americano.

Ramon Agnelli a rischio eliminazione

Il risultato della sfida ha determinato la sconfitta della squadra di Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano. Ramon Agnelli ha perso il duello con Aaron ed è finito a rischio eliminazione nel corso della puntata del 22 aprile di Amici.