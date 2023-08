Amici, due amati volti del talent in pole position per sostituire Arisa e Todaro

Già nelle battute finali dell’ultima edizione si era parlato di due giudici in bilico per la nuova stagione di Amici.

Arisa verso The Voice Kids, Todaro in bilico dopo la discussione con Maria De Filippi

Per motivi diversi Arisa e Raimondo Todaro viaggiano verso l’addio. La cantante avrebbe manifestato l’intenzione di mettere la musica al centro dei suoi progetti anche se farà parte della giuria di The Voice Kids su Rai 1. Il ballerino, invece, sarebbe stato messo in discussione dopo una discussione nel corso della registrazione di una delle puntate del serale. Scambio di battute che non è stato mandato in onda integralmente.

Secondo Nuovo Tv in pole position per la sostituzione ci sarebbero due amati volti di Amici. Si tratta di Emma che tornerebbe nel ruolo dopo la parentesi ad X Factor. La cantante a più riprese è stata coach del talent show. Più volte in coppia con Elisa dopo aver vinto il talent show. Nell’ultima circostanza sostituì Morgan, allontanato dal programma dopo una discussione con Mike Bird, nome d’arte del compianto Michele Merlo.

Elena D’Amario e Alessandra Celentano

Emma ed Elena D’Amario pronte a tornare a ‘casa’

L’altro nome caldo è quello della ballerina Elena D’Amario che, come Emma, ha conquistato la ribalta grazie al talent di Maria De Filippi. Una possibile partecipazione che ha già infiammato i fan di Amici anche perché in tanti sono convinti che sarà protagonista di avvincenti siparietti con Alessandra Celentano.