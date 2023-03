Amici 22, rivoluzionata la giuria: c’è Cristiano Malgioglio

Giuria del serale di Amici 22 rivoluzionata secondo le indiscrezioni circolate in queste ore. L’appuntamento per la prima puntata è fissato per sabato 18 marzo con la registrazione che sarà effettuata qualche giorno prima.

Amici, Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto non saranno protagonisti del serale

Per impegni personali e per scelta Maria De Filippi ha ridisegnato in toto il cast che non vedrà protagonisti della nuova edizione Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto. Chi dovrà valutare i talenti del talent show di Canale 5? La scelta è caduta su due artisti che hanno già fatto parte, con ruoli diversi, della famiglia di Amici mentre l’altro è intervenuto, anche quest’anno, in un paio di circostanze come giudice esterno.

Dopo l’esperienza a Tale e quale show Cristiano Malgioglio farà parte della giuria del serale di Amici tornando così sulle reti Mediaset. Paroliere, cantante e volto amato e discusso di reality e talent. Una scelta nel segno dell’affidabilità. Esordio in giuria per il cantante Michele Bravi che in passato ha lavorato per il talent come maestro. Una scelta che è stata salutata con entusiasmo dai numerosi fan dell’artista.

Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè scelti come giudici di Amici 22

Il terzo giudice sarà un volto lanciato dal programma di Maria De Filippi. Giuseppe Giofrè è entrato a far parte della scuola di Amici nel 2012 vincendo la categoria ballo.

Un’esperienza che gli ha permesso di ottenere la borsa di studio per la Millennium Dance di Los Angeles e spiccare il volo con prestigiose esperienze prima di tornare come professionista ad Amici 20. Ora ricoprirà per la prima volta il ruolo di giudice esterno.