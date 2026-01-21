Amici, scontro tra prof: Pierpaolo eliminato, Veronica Peparini in lacrime contro Emanuel Lo

Veronica Peparini elimina Pierpaolo e non trattiene le lacrime

Amici, daytime rovente: un’eliminazione che spacca lo studio

Il daytime di Amici di Maria De Filippi andato in onda mercoledì 21 gennaio ha regalato uno dei momenti più tesi e controversi della stagione. Al centro della scena, Veronica Peparini, visibilmente provata, che ha preso una decisione drastica: eliminare il suo allievo Pierpaolo Monzillo prima dell’accesso al Serale.

Una scelta maturata non per mancanza di fiducia, ma – come spiegato dalla stessa insegnante – per l’impossibilità di superare i due “no” fissi di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, decisivi per l’ammissione alla fase finale del programma.

“Dove lo porto?”: la Peparini crolla e prende una decisione dolorosa

Con la voce rotta dall’emozione e gli occhi lucidi, Veronica Peparini ha spiegato a Pierpaolo le ragioni della sua decisione. Non una bocciatura tecnica, ma una scelta di “protezione”.

«Sono emotiva, mi viene da piangere. Ma dove ti porto? Avrò sempre questi due no»,

ha detto indicando Celentano ed Emanuel Lo.

Secondo la coreografa, continuare il percorso avrebbe significato esporre il ballerino a continue svalutazioni, senza reali possibilità di accesso al Serale. Una motivazione che ha reso l’eliminazione ancora più amara e discussa.

La reazione di Pierpaolo: dignità e consapevolezza

Pierpaolo Monzillo ha accolto la decisione con grande compostezza. Nessuna polemica, solo delusione e lucidità:

«Non la vivo come una sconfitta. Mi dispiace che non abbiate visto il mio miglioramento e che non ci siano stati elementi per pensare che potessi essere da Serale».

Parole che hanno colpito lo studio e i compagni, molti dei quali non sono riusciti a trattenere le lacrime nel momento del saluto in casetta.

Lo scontro frontale: Peparini contro Emanuel Lo

Dopo l’eliminazione, la tensione è esplosa. Veronica Peparini si è scagliata apertamente contro Emanuel Lo, accusandolo di mancanza di obiettività e di non essersi assunto le proprie responsabilità.

«Non sei coerente. Devi dirgli la verità. Lui per me vale. Io me lo sarei portato al Serale».

Un attacco diretto, che ha messo in evidenza le fratture interne al corpo docente e una gestione del talento che divide profondamente i professori.

Emanuel Lo e Celentano non arretrano: “Non è da Serale”

Alessandra Celentano ha confermato la sua posizione senza esitazioni. Emanuel Lo, dal canto suo, ha ribadito il giudizio tecnico negativo:

«Non è migliorato, non ha un movimento pulito e chiaro. Non c’è tempo. Mi aspettavo di più».

Parole nette, che chiudono definitivamente ogni spiraglio per Pierpaolo all’interno del programma.

Gli equilibri dopo l’eliminazione: cosa cambia ad Amici

Con l’uscita di Pierpaolo Monzillo, Veronica Peparini resta con un solo allievo, Alex Calu.

Le squadre ora sono così composte:

Team Peparini : Alex Calu

: Alex Calu Team Emanuel Lo : Alessio Di Ponzio, Kiara Fina

: Alessio Di Ponzio, Kiara Fina Team Celentano: Maria Rosaria Dalmonte, Emiliano Fiasco

Resta aperta una domanda che già circola tra fan e addetti ai lavori: la Peparini chiamerà un nuovo ballerino per riequilibrare la squadra?