Incendio a Davos, evacuato lo studio di Otto e Mezzo: Lilli Gruber conduce la diretta al telefono

Emergenza a Davos, evacuato lo studio dal quale Lilli Gruber doveva condurre Otto e mezzo

Evacuazione al World Economic Forum: studio sgomberato, elicotteri in volo e puntata condotta fuori dal Congress Center

Momenti di tensione a Davos, in Svizzera, durante il World Economic Forum. Lo studio televisivo in esterna di Otto e Mezzo, allestito presso il Congress Center, è stato evacuato d’urgenza a causa di un allarme incendio. A raccontarlo in tempo reale è stata la stessa Lilli Gruber, costretta a lasciare la struttura ma determinata a non interrompere la trasmissione.

La giornalista ha infatti condotto l’intera puntata in collegamento telefonico, mentre all’esterno del centro congressi era in corso l’evacuazione.

«Siamo fuori dal Congress Center, ci hanno fatto evacuare tutti quanti. Abbiamo lasciato tutte le nostre cose all’interno perché pare ci sia un incendio in un albergo qui vicino. Ci sono elicotteri che volano sopra le nostre teste, è pieno di pompieri ed è scattata un’emergenza evacuazione», ha spiegato in diretta su La7.

Diretta surreale da Davos: elicotteri, pompieri e massima sicurezza

L’episodio si è verificato nel cuore di Davos, blindata in questi giorni per la presenza dei leader politici ed economici di tutto il mondo.

«La sicurezza è a livelli altissimi, anche perché qui ci sono i potenti della Terra. Immaginate il caos nelle stradine di Davos», ha aggiunto la conduttrice, sottolineando la complessità della situazione.

Nonostante l’emergenza, la puntata di Otto e Mezzo è andata regolarmente in onda. In studio erano presenti Marco Travaglio, Franco Bernabè e Lina Palmerini, che hanno proseguito il dibattito mentre Gruber conduceva al telefono dalla strada.

“Otto e Mezzo non si ferma”: l’applauso dei social

A fine trasmissione, Lilli Gruber ha voluto rassicurare il pubblico:

«Per fortuna non ci sono feriti. Ringrazio la disponibilità degli ospiti di questa puntata sui generis. Ci vediamo lunedì a Otto e Mezzo, sarò regolarmente lì».

La professionalità della giornalista è stata immediatamente celebrata sui social. Anche il direttore di La7, Andrea Salerno, è intervenuto su X commentando:

«In ogni caso Lilli Gruber, La7 e Otto e Mezzo non si fermano mai».

L’incendio: fiamme vicino al Turmhotel Victoria

Secondo una prima ricostruzione della stampa elvetica, le fiamme sarebbero divampate in un piccolo chalet di legno adiacente al Turmhotel Victoria. Come riportato dal sito Blick e confermato dai vigili del fuoco, l’incendio è stato domato in breve tempo e non si registrano feriti.

Resta però l’immagine simbolica della serata: una diretta condotta al telefono, nel pieno di un’emergenza, che ha trasformato Otto e Mezzo in una puntata fuori dagli schemi, ma perfettamente riuscita.