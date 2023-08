Amici, per una coppia in crisi, un’altra esce allo scoperto: lo scatto di Isobel e Cricca

Quattro ex allievi di Amici sono al centro del gossip in queste ore per le loro love story. Situazioni opposte con una coppia che sarebbe in crisi mentre un’altra è definitivamente uscita allo scoperto per l’entusiasmo dei fan.

Isobel Kinner e Cricca rompono gli indugi: la foto del bacio su Instagram

Tra Isobel Kinnear e Cricca era stato subito feeling durante l’esperienza nella casetta che ospita cantanti e ballerini del talent di Canale 5. Il primo bacio tra i due era stato mandato in onda nel corso del day time del 7 febbraio. Poi la coppia aveva vissuto una fase altalenante alla vigilia del serale con l’artista di Riccione che non aveva mai nascosto i suoi sentimenti per la ballerina.

Chiusa la relazione con l’ex fidanzata, Viola, Giovanni Cricca ha continuato a mandare messaggi e segnali ed Isobel Kinnear che, dall’altra parte, aveva riferito di aver lasciato una porta aperta. Tra avvistamenti e segnalazioni i due hanno rotto gli indugi in occasione del compleanno del cantante che ha condiviso su Instagram una ritratto con un eloquente “I love you”.

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli in crisi, la foto del ballerino in lacrime

In crisi la relazione tra il ballerino Nunzio Stancampiano e la velina di Striscia la notizia Cosmary Fasanelli. Stories e foto hanno messo in allarme i fan dei due ex allievi di Amici. “Il mio unico errore è stato amarti al punto di annullare me stesso” – la Stories del ballerino che sembra riferita alla partner. Non solo l’esperto di gossip Amedeo Venza ha condiviso uno scatto che ritrae Nunzio in lacrime.

“Dopo aver comunicato do essersi lasciato con Cosmary. Pur non conoscendo i fatti, li trovo due bravissimi ragazzi e spero possano recuperare il loro bellissimo rapporto”. Anche gli aficionados della coppia sperano che si tratti soltanto di una crisi passeggeri e confidano di rivederli presto insieme.