Amici, semifinale a rischio rinvio: nuova tegola dopo l’infortunio a Isobel Kinnear

Il rush finale di Amici 22 rischia di essere condizionato da infortuni e contrattempi. Non ci sono soltanto le condizioni di Isobel Kinnear a tenere in apprensione Maria De Filippi per l’infortunio rimediato durante la registrazione della puntata del 29 aprile.

Amici 22, due allievi sarebbero risultati positivi al Covid

Come riportato da The Pipol Tv la c’è il serio rischio le riprese della semifinale siano posticipate dopo che due allievi sono risultati positivi al Covid 19. Nessuna indiscrezione sui nomi dei due protagonisti del talent che sarebbero risultati positivi al virus. Il problema sarebbe emerso nelle ore successive alla puntata che andrà in onda sabato 29 aprile. La semifinale di Amici del 6 maggio dovrebbe essere registrata due giorni prima.

La registrazione della semifinale del 6 maggio potrebbe essere rinviata

Bisognerà verificare se i due allievi riusciranno a superare i problemi con il Covid o se sarà necessario rinviare le riprese. Da valutare anche le condizioni di salute di Isobel Kinnear che si è infortunata ad un braccio mentre danzava sulle note di Who Run The World di Beyoncé.