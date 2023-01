Amici, Samuel commuove tutti dopo l’eliminazione: in arrivo borsa di studio, il post su Ig e la reazione di Todaro

Non è riuscito a centrare l’obiettivo del serale ma ha strappato consensi e commosso tutti per la sua abnegazione e per lo spirito con il quale ha affrontato l’avventura nel talent show di Canale 5. Samuel Antinelli è stato eliminato nel corso della puntata del 29 gennaio di Amici.

Samuel Antinelli sostituito da Alessio Cavaliere: sfuma il sogno del serale per il ballerino

Era in casetta da settembre e, nonostante i suoi progressi, Raimondo Todaro, che l’aveva scelto, ha deciso di far entrare il ballerino di hip hop Alessio Cavaliere. “Sicuramente hai fatto dei miglioramenti e ti stai impegnando ma io devo fare il mio lavoro e se viene un ragazzo pronto è giusto che faccia questo. Abbiamo intrapreso la strada giusta ma serviva più tempo, sto morendo dentro perché sai quanto ci tengo a te”.

Pur dispiaciuto per aver visto il suo sogno infrangersi, Samuel ha compreso le ragioni che hanno determinato la scelta del maestro. “Un po’ me l’aspettavo”. Poi ha avuto dolci parole per tutti ed ha abbracciato più volte Maria De Filippi. Commossi e in lacrime i compagni di avventura.

Alessandra Celentano ‘Ho parlato con l’Accademia di Monaco di Baviera per una borsa di studio’

A rendere meno mesto il clima ci ha pensato Alessandra Celentano che ha riferito che sta facendo il possibile per far avere una borsa di studio a Samuel Antinelli per un’importante accademia. “Ho parlato con il direttore dell’Accademia di Monaco di Baviera, molto importante. Ho parlato di te per avere una borsa di studio. Non so ancora se andrà in porto, ma stiamo facendo il massimo. Se tu entrassi in questa Accademia ti cambierebbe la vita” – ha aggiunto l’insegnante di ballo che Samuel ha ringraziato nel lungo post pubblicato su Instagram al termine della puntata.

Il ballerino ha riservato parole di stima e di affetto alla conduttrice di Amici ed a Raimondo Todaro che ha risposto con un cuoricino. “Eccomi qui, davanti al computer pensando a cosa dire. In realtà ci sarebbero tante tante cose e parto con il ringraziare Raimondo Todaro, Maria De Filippi e tutta la produzione di Amici per avermi dato un’occasione del genere… non vi ringrazierò mai abbastanza per tutto quello che avete fatto per me (siete pazzeschi)” – ha scritto il ballerino.

Samuel ringrazia su Instagram Maria De Filippi, la maestra e Raimondo Todaro che risponde con un cuore

Grazie ad Alessandra Celentano per avermi assegnato tanti compiti in modo tale da imparare e migliorare , porterò tutto nel mio bagaglio artistico”. Una parola anche per i tanti fan che l’hanno supportato durante l’esperienza nel talent. “Grazie anche a tutti coloro che mi hanno sostenuto e che hanno creduto in me dal 15 settembre, siete veramente tanti e ne sono felice”.