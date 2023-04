Amici, Wax dedica una canzone a Maria De Filippi: Giuseppe Giofrè si emoziona e spiazza la conduttrice

Un brano dedica per Maria De Filippi che ha lasciato il segno con le parole di Wax che hanno profondamente colpito Giuseppe Giofrè, ballerino e giudice di Amici 22. Nel corso della puntata del 15 aprile l’allievo del team di Arisa e Raimondo Todaro è stato protagonista di un’esibizione speciale.

Wax ringrazia Maria De Filippi per l’esperienza ad Amici rivisitando un brano di Giorgio Gaber

Il cantante ha rivisitato un testo di Giorgio Gaber trasformandolo in Chiedo scusa se parlo di Maria, chiaro il riferimento alla padrona di casa. Wax è partito da quel banco che gli è stato assegnato durante il pomeridiano e che gli ha permesso di dimostrare le sue qualità artistiche fino ad approdare al serale di Amici anche grazie ai benevoli rimproveri di Maria De Filippi come evidenziato nella strofa… “La persona che mi ha dato una chance, la persona che mi dirà sempre la verità”. Per il giovane artista la conduttrice televisiva è il sogno, la televisione, la verità.

Nel frattempo la conduttrice si è spostata nel banco lasciato libero da Wax. Quest’ultimo non ha nascosto l’imbarazzo dopo aver incassato i ringraziamenti di Maria De Filippi: “Ma sprizzo di gioia, sono veramente contento”. Le parole di Wax hanno colpito Giofrè. “Vorrei ringraziarlo perché ha detto delle cose che avrei sempre voluto dire a Maria e non ho mai avuto il coraggio di farlo. Guarda che è vero, lo pensiamo tutti”.

L’abbraccio tra Maria De Filippi e Giofrè

Giuseppe Giofrè: ‘Ha detto delle cose che avrei sempre voluto dire a Maria’, l’abbraccio e il post su Instagram

Maria De Filippi ha reagito con un commosso e tenero abbraccio al ballerino che ha espresso dolci parole nei confronti della conduttrice con un post su Instagram condividendo uno scatto che lo ritrae con la padrona di casa. “Questa foto racchiude 12 anni. Mi hai visto crescere Maria e ti voglio un bene dell’anima”. La puntata del 15 aprile di Amici si è chiusa con l’eliminazione della cantante Federica Andreani che era andata al ballottaggio con il ballerino Ramon.