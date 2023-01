Amici, Wax si confronta con i compagni, si trasforma in cameriere e si scusa: i dubbi di Aaron

Dopo le tensioni dei giorni scorsi Wax ha deciso di confrontarsi nella casetta di Amici con alcuni compagni che lo ritengono il responsabile delle tensioni di questi giorni. Il primo a prendere parola è Gianmarco Petrelli che ha ribadito che ritiene il cantante un parac*lo.

Il faccia a faccia tra Wax e gli allievi di Amici in casetta,

“A me non piace farmi prendere in giro da te e di conseguenza non ho voglia di comunicare con te. Non so sei serio o meno e questo tuo modo di agire preclude ogni tipo di dialogo” – ha chiarito il ballerino. “Hai un modo di gestire i tuoi momenti down che coinvolgono tutta la casa” – ha aggiunto Niveo. Anche Maddalena ha spiegato che fatica a relazionarsi con lui. “Quando ha i tuoi problemi personali mi sento a volte in difetto a non chiederti una cosa o venirti vicino perché non so come comportarmi”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Cricca che ha sottolineato che fatica a decifrare le sue reazioni e per questo a volte, anche se avrebbe da dirgli delle cose, preferisce restare in silenzio. Non ha nascosto una certa diffidenza anche il ballerino Samuel. Aaron pensa che Wax fatica a cambiare per difesa personale. “Spero che questa cosa ti faccia cambiare in meglio anche se penso che questa cosa duri una settimana“. Per il ballerino Mattia il cantante fa di tutto per restare al centro dell’attenzione.

Aaron: ‘Penso che questa cosa duri una settimana’, Wax si scusa e serve la pizza a tavola

“Molte volte, non te ne rendi conto, non lasci spazio agli altri. Stai cercando di essere buono e gentile con tutti ma in maniera molto falsa ma questa cosa sembra una presa per il c*lo”. Alcuni allievi si sono chiariti anche con Ndg invitandolo a non isolarsi in camera. “Cerca di rimpiazzare la tua famiglia con dei momenti positivi con noi. Integriamoci e stiamo sereni”. Dall’altra parte anche Aaron ha voluto chiarire alcune incomprensioni con Maddalena. “Stai tanto appiccicata a Wax per completarti”. Alla fine si sono sciolti in un abbraccio. “Abbiamo chiarito”.

Wax per alleggerire il clima si è infilato il grembiule. “Sono il vostro chef di stasera”. Poi il cantante si è trasformato anche in cameriere ed ha annunciato il menù a base di pizza. L’allievo di Amici ha preparato i piatti con pizze di vari gusti e li ha serviti a tavola. I ragazzi hanno apprezzato ed applaudito il discusso allievo di Arisa. “Questo è per scusarmi per tutte le volte che mi sono comportato da stro*zo”.