Andrea Delogu torna a Ballando e vince, la tragica chiamata del papà: ‘Ha evitato che impazzissi’

Andrea Delogu e Nikita Perotti

La conduttrice è tornata in pista dopo la morte del fratello: “Evan era un pezzo di me”

Andrea Delogu è tornata sulla pista di Ballando con le Stelle sabato 15 novembre in una serata carica di emozione. Dopo il rientro alla guida de La Porta Magica su Rai2, la conduttrice ha scelto di affrontare davanti al pubblico il dolore più grande della sua vita: la morte improvvisa del fratello Evan, scomparso in un incidente stradale mercoledì 29 ottobre.

Nella clip introduttiva, Delogu ha ricordato il momento esatto in cui ha ricevuto la telefonata che ha cambiato tutto:

“È venuto a mancare mio fratello all’improvviso. La mia vita è cambiata per sempre. Mio padre mi ha chiamata… non smetterò mai di ringraziarlo per le parole che ha usato. Ha evitato che impazzissi in un secondo”.

Cosa ha raccontato Andrea Delogu sulla morte del fratello Evan

La conduttrice ha ripercorso gli ultimi mesi del ragazzo, 18 anni appena, una vita che cominciava a sbocciare:

“A 18 anni la vita diventa quella che sogni, quella delle serie tv. Le cose stavano cambiando per lui. Sarebbe dovuto venire a vivere da me dopo il liceo. Lui era un pezzo di me, lo era prima e lo è adesso”.

Poi l’annuncio che ha scelto di pronunciare davanti alle telecamere una sola volta:

“Questa è l’ultima volta che parlo di mio fratello e di ciò che è successo. Chi non ha provato un dolore così spero non lo provi mai. Chi l’ha provato… sa”.

‘A casa è ingestibile, ora il lutto deve diventare privato’

Andrea Delogu ha spiegato con lucidità e dolore il motivo per cui ha scelto di rientrare subito in pista e sul lavoro:

“La mia vita è finita con quella telefonata. Adesso ne è iniziata un’altra. Il mondo è crollato, ma in qualche modo si sta ricostruendo. E non posso cedere: ci sono persone che hanno bisogno della mia forza”.

Il lavoro, dice, è diventato un rifugio:

“A casa è ingestibile. Qui fuori, nel mondo, respiro. Non penso, e questo mi fa bene”.

E ha aggiunto con determinazione:

“Il lutto deve diventare privato. Io ho scelto di tornare a lavorare perché era la cosa giusta per me”.

Le esibizioni, le lacrime e il voto del pubblico

Nonostante la commozione, Delogu ha danzato con Nikita Perotti conquistando la platea:

ha vinto lo spareggio che le ha permesso di rimanere in gara

ha eseguito un valzer emozionante sulle note di Bastarda Nostalgia di Olly

ha superato Martina Colombari con Luca Favilla e Barbara d’Urso con Pasquale La Rocca

Il televoto le ha regalato un consenso netto, tanto da garantirle un bonus di +30 punti per la prossima puntata del 22 novembre.

Francesca Fialdini, nuovo ko e ritiro a Ballando con le stelle

La puntata ha registrato anche un momento difficile: il ritiro di Francesca Fialdini, costretta a lasciare la competizione per un peggioramento delle sue condizioni fisiche.

La conduttrice ha infatti rivelato di non avere solo un piede rotto, ma anche tre costole fratturate, una delle quali in modo scomposto. Il suo partner di ballo, Giovanni Pernice, ha aggiunto:

“Il medico è stato chiaro: una frattura scomposta può causare ulteriori problemi. Non aveva senso rischiare. Non abbiamo mai usato escamotage. Non potevamo iniziare adesso”.

La Fialdini spera comunque di recuperare in tempo per la puntata dei ripescaggi.