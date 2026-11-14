Andreas Muller, rapina armata nel negozio di carte Pokémon mentre è al GF Vip: pistole puntate contro dipendente e vetrine devastate

Le vetrine del negozio di Andreas Muller devastate dopo la rapina

Terrore in via Appia Nuova, a Roma: due uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione da Off Time e portato via un ingente bottino di carte da collezione

Una serata di paura, con due pistole puntate contro un dipendente e le vetrine distrutte per impossessarsi di un bottino prezioso. Il negozio Off Time, attività romana specializzata in carte Pokémon e oggetti da collezione fondata da Andreas Muller, è stato assaltato da due rapinatori armati. Il colpo è avvenuto intorno alle 20 di ieri in via Appia Nuova, dove i malviventi sono entrati in azione con il volto nascosto da passamontagna.

Secondo la ricostruzione diffusa attraverso i canali social dell’attività, i due hanno minacciato il dipendente presente nel locale, puntandogli contro le armi. Poi hanno distrutto le vetrine e fatto razzia di numerose carte da collezione, prima di dileguarsi. Un’irruzione violenta che ha lasciato dietro di sé danni ingenti e soprattutto lo shock di chi si è trovato davanti a una minaccia armata.

«Le vetrine si ricostruiscono, la paura no»: l’appello di Off Time

A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso team di Off Time, con un messaggio pubblicato online che restituisce la dimensione di quanto vissuto. Il negozio era stato inaugurato il 7 dicembre 2025 e, dopo un anno di lavoro e sacrifici, si ritrova ora a dover affrontare una nuova ripartenza.

«Un anno fa stavamo per partire da zero. Oggi ci ritroviamo a doverlo fare di nuovo», hanno scritto i responsabili dell’attività. Nel loro sfogo hanno sottolineato che i danni materiali potranno essere riparati, mentre sarà molto più difficile cancellare il ricordo di quei momenti: «Le vetrine si possono ricostruire, la merce ricomprare, ma la paura di trovarsi davanti a due pistole puntate addosso non si cancella con la stessa facilità».

Il negozio ha lanciato una raccolta fondi online per sostenere la ripartenza e ha chiesto alla propria comunità di appassionati di non abbandonarlo. L’invito è a continuare a frequentare il locale, acquistare, vendere carte o semplicemente passare per manifestare vicinanza e solidarietà.

Un altro appello è rivolto direttamente ai collezionisti: il team ha condiviso le fotografie delle carte sottratte prima del furto e chiede di segnalare eventuali esemplari riconoscibili che dovessero comparire in vendita sul web. Un modo per provare a individuare il materiale rubato e impedire che venga rimesso sul mercato.

Veronica Peparini, il racconto della truffa bancaria a Verissimo

La rapina arriva in un momento già complicato per la famiglia Muller. Proprio nella giornata in cui è stato diffuso il racconto dell’assalto al negozio, Veronica Peparini è stata ospite di Verissimo, dove ha ripercorso la truffa telefonica di cui era rimasta vittima nelle scorse settimane.

La coreografa ed ex insegnante di Amici aveva ricevuto la telefonata di un uomo che si era presentato come un operatore in grado di risolvere un problema relativo alla spedizione della nuova carta bancaria. La carta, secondo quanto le era stato spiegato, sarebbe stata recapitata al suo vecchio indirizzo. Il truffatore l’aveva quindi convinta a fornire i dati dell’applicazione della banca, con la promessa di ripristinare la situazione.

«Se mi dai i dati, ripristiniamo tutto quanto», le avrebbe detto l’uomo. Peparini ha raccontato di essersi fidata e di aver consegnato le credenziali senza rendersi conto del pericolo. Durante la conversazione, il sedicente operatore le aveva anche chiesto se fosse davvero Veronica Peparini, la ballerina, arrivando a domandarle di salutare la figlia.

La scoperta è arrivata soltanto la mattina successiva, quando ha aperto l’applicazione bancaria: sul conto erano rimasti appena quattro euro. «Mi ha svuotato il conto», ha raccontato a Silvia Toffanin, spiegando che l’uomo avrebbe effettuato diversi bonifici per trasferire il denaro.

«Bisogna stare attenti»: l’avvertimento dopo il conto svuotato

La ballerina ha ammesso di essersi fidata troppo facilmente: «Sono stata stupida, ho dato i dati dell’app della banca. Lui ha ripristinato tutto, l’ho fatto di getto. Mi aveva convinta». Non ha rivelato l’importo complessivo sottratto, ma ha precisato che si trattava comunque di una somma importante per le spese quotidiane.

Peparini ha anche invitato a prestare la massima attenzione alle telefonate di questo tipo: «Adesso sono diventati bravissimi. Bisogna stare attenti, non date mai nessun dato». Ha spiegato inoltre di non aver presentato denuncia, convinta di aver ormai perso il denaro, pur riconoscendo che altre vittime potrebbero avere la possibilità di recuperare le somme sottratte.

Due episodi diversi, dunque, che hanno coinvolto la famiglia di Andreas Muller: da una parte la rapina a mano armata nel negozio romano, dall’altra il raggiro informatico subito dalla moglie. Per Off Time, adesso, la priorità è affrontare le conseguenze del colpo e ritrovare la serenità necessaria per ripartire.