Milo Infante e Sara Venturi: 20 anni d’amore tra gesti romantici e date dimenticate, il retroscena su Monica Leofreddi prima delle nozze

Milo Infante e Sara Venturi

Il conduttore e la moglie ospiti per la prima volta insieme da Silvia Toffanin

Per la prima volta Milo Infante e Sara Venturi si sono seduti insieme nello studio di Verissimo nel corso della puntata del 14 novembre. Un’occasione speciale per raccontare a Silvia Toffanin vent’anni di matrimonio, una storia cominciata quasi per caso e attraversata da momenti felici, difficoltà e lutti dolorosi. Ma nell’intervista non sono mancati anche i sorrisi, soprattutto quando è emerso un curioso equivoco che per anni ha accompagnato la loro relazione: qualcuno era convinto che il giornalista fosse fidanzato con Monica Leofreddi.

La coppia, sposata dal 10 giugno 2006, ha ripercorso le tappe di un legame che continua a essere molto solido. «Sono stati vent’anni molto belli, abbiamo avuto delle difficoltà come in tutte le coppie, ma le abbiamo superate insieme», ha raccontato Infante. Parole condivise dalla moglie, avvocato, che ha definito il loro percorso «bellissimo», ricordando anche un fidanzamento relativamente breve, durato circa un anno e mezzo.

Il Don pensava che Milo dovesse sposare Monica Leofreddi

Tra gli aneddoti più curiosi raccontati a Verissimo c’è quello legato al matrimonio. Sara Venturi ha svelato che persino il sacerdote incaricato di celebrare le nozze aveva un’idea completamente diversa sulla futura sposa del giornalista: «Il Don era convinto che dovessi sposare Monica Leofreddi».

Un equivoco nato probabilmente dalla frequente presenza della conduttrice accanto a Infante nei programmi televisivi. All’epoca, infatti, non erano pochi quelli che immaginavano che tra i due colleghi ci fosse una relazione sentimentale. «Quando precisava che ero io, quasi ci restavano male», ha raccontato Sara con ironia.

Un episodio che restituisce anche uno spaccato della popolarità televisiva del giornalista e della familiarità con cui il pubblico seguiva le sue collaborazioni professionali. La realtà, però, era un’altra: la donna che avrebbe sposato era proprio Sara, conosciuta diversi anni prima in occasione del concorso di bellezza Miss Padania.

Il loro primo incontro era avvenuto quando Infante lavorava a TeleLombardia e aveva accompagnato il direttore Daniele Vimercati, di cui era vice. «È stato un caso», aveva ricordato il conduttore in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando che con Sara il rapporto era diventato più stretto soltanto tempo dopo.

La galanteria di Milo e la promessa di restare insieme

A conquistare Sara, fin dai primi appuntamenti, era stato il modo di fare del futuro marito. Un’attenzione ai dettagli che lei ha descritto come una forma di galanteria ormai poco comune. «Quando veniva a prendermi in auto, mi apriva la portiera, mi faceva accomodare e me la richiudeva», ha raccontato. Un gesto ripetuto con naturalezza, che le aveva trasmesso l’immagine di un uomo «d’altri tempi», molto attento alla forma.

Infante ha accolto il complimento con una battuta: «Erano tutti trucchi». Dietro l’ironia, però, c’è la consapevolezza di aver costruito un rapporto capace di resistere anche ai periodi meno semplici. «Ci sono stati momenti in cui magari abbiamo dialogato di meno, però ci ha sempre unito il pensiero di stare insieme», ha spiegato.

La nascita del figlio Daniele, nel 2008, ha rappresentato una delle tappe più importanti della loro vita. Il giornalista ha ricordato anche il cambiamento che l’arrivo di un bambino comporta per un padre: inizialmente può sentirsi impacciato, quasi in secondo piano rispetto al rapporto speciale tra madre e figlio. Poi, attraverso le piccole incombenze quotidiane, dalle pappe ai pannolini, si impara a trovare il proprio spazio. «Diventa ancor di più un momento di unione della coppia», ha osservato.

La morte della sorella di Sara e il dolore condiviso

Nel corso dell’intervista sono emersi anche ricordi molto più dolorosi. Sara ha raccontato la tragica morte della sorella in un incidente stradale, una notizia arrivata all’improvviso e che ha segnato profondamente la famiglia.

In quel momento Infante cercò di proteggerla dallo shock, evitando che ricevesse la notizia da sola e accompagnandola gradualmente nella consapevolezza di quanto era accaduto. «Ho cercato di accompagnare Sara in questo percorso, per evitarle il trauma di riceverla poi da sola in macchina», ha spiegato.

Anche Milo ha parlato di una ferita personale ancora presente: la perdita di entrambi i genitori. «Vorrei poter chiamare mio papà e chiedergli: “Tu cosa faresti?”, sentire mia mamma e chiederle: “Tu cosa faresti?”. Questo mi manca», ha confidato. La mancanza di una guida e di un punto di riferimento nei momenti importanti resta forte, ma nel passaggio professionale dalla Rai a Mediaset ha potuto contare proprio sulla vicinanza della moglie e del figlio Daniele.

Il momento più leggero dell’intervista è arrivato quando Silvia Toffanin ha messo alla prova la memoria del conduttore sulle ricorrenze familiari. Milo Infante ha ammesso di aver dimenticato il primo anniversario di matrimonio e di non essere particolarmente affidabile quando si tratta di ricordare le date.

La situazione si è complicata quando la conduttrice gli ha chiesto il compleanno della moglie. Tra esitazioni e tentativi, Infante ha faticato a trovare la risposta, riuscendo invece a recuperare la data delle nozze: 10 giugno 2006. Un siparietto che ha divertito lo studio e provocato qualche sorriso anche a Sara.

‘C’è sempre stato per la famiglia’

Ma il giornalista ha poi recuperato con una dichiarazione che vale più di qualsiasi ricorrenza segnata sul calendario: «Ti amo come il primo giorno che ti ho incontrata». E, scherzando sulla pazienza della moglie, ha aggiunto di non sapere come abbia fatto a sopportarlo per tutti questi anni senza «mettermi delle goccine nell’acqua».

Sara ha risposto sottolineando la presenza costante del marito nella vita familiare, nonostante i suoi ritmi professionali molto intensi: «C’è sempre stato per la famiglia, è una certezza, grazie amore».

Un racconto intimo nel quale non sono mancati riferimenti anche al rapporto con Daniele, oggi diciottenne e impegnato nel basket giovanile con l’Urania Milano, nella formazione Under 19 Eccellenza. Infante ha scherzato sul proprio ruolo di padre, apparentemente più severo della moglie ma in realtà facilmente conquistabile dal figlio: «Quando Daniele vuole qualcosa viene da me e io cedo miseramente».