Angelo Madonia fuori da Ballando con le stelle, le reazioni di Bruganelli e Pellegrini, Aloia lo elogia

“La produzione di Ballando con le Stelle, di concerto con Rai e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso”. Così la Rai in una nota attraverso la quale ha ringraziato l’artista per il lavoro svolto in questi anni.

Angelo Madonia lascia Ballando con le stelle per divergenze professionali dopo la discussione con Selvaggia Lucarelli

“Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti. Il nome del nuovo Maestro che si avvicenderà con Angelo sarà reso noto nelle prossime ore”. Nell’ultima puntata di ‘Ballando’, Madonia si era scontrato con Selvaggia Lucarelli, componente della giuria, la quale ironicamente aveva osservato come la coppia di ballo composta da Madonia e Federica Pellegrini fosse “sbocciata” dopo l’eliminazione di Sonia Bruganelli, compagna dello stesso maestro.

Alla risposta piccata del ballerino, la giornalista aveva replicato: “La star della coppia è Federica Pellegrini e tu la danneggi con la tua antipatia dalla prima puntata. La mia era una battuta”. “E tu danneggi la giuria” – aveva affondato Madonia che poi si era allontanato visibilmente contrariato. Successivamente si è rifiutato di rilasciare interviste lasciando sola la Divina che pare non abbia gradito. Quest’ultima ha reagito alla comunicazione della Rai con una faccina triste su Stories.

L’argomento è stato tratto nel corso della puntata de La vita in diretta del 25 novembre con ospite Sonia Bruganelli che ha spiegato di non aver parlato con il partner. “L’ho appreso che ero in ascensore. Ancora non so niente. Dal punto di vista umano mi dispiace e ne parlerò con lui. Per il resto è una vicenda che non mi riguarda direttamente”.

Sonia Bruganelli: ‘Si è preso del rosicone e lui è un professionista di un altro settore’, Aloia: ‘Ha fatto un gran lavoro con Federica Pellegrini’

Alberto Matano le ha fatto notare che il ballerino ha reagito ad una battuta di Selvaggia Lucarelli. “Una frattura con Federica Pellegrini? Non so, spetta lui a parlarne. Lui si è preso del rosicone. Ricordiamo che loro non sono persone di comunicazione ma sono professionisti di un altro settore” – ha aggiunto l’ex moglie di Paolo Bonolis. Il ballerino Carlo Aloia, partner di ballo di Sonia Bruganelli, ha difeso il collega e lo ha elogiato per il lavoro fatto a Ballando con le stelle. “Noi essendo loro maestri, ce la sentiamo nostra la situazione e chi più e chi meno se la prende. A mio vedere Angelo ha fatto un grande lavoro con Federica Pellegrini“.