‘Omaggio o autocelebrazione?’ Anna Falchi nella bufera dopo il post su Brigitte Bardot

Anna Falchi e Brigitte Bardot

L’omaggio che si trasforma in polemica

Doveva essere un tributo sentito a una delle icone più amate del cinema mondiale, ma si è trasformato in un vero e proprio caso social. Anna Falchi, all’indomani della morte di Brigitte Bardot, ha pubblicato su Instagram un post che nelle intenzioni voleva celebrare la diva francese, ma che in poche ore ha acceso un’ondata di critiche e ironie.

Nel carosello condiviso dall’attrice, infatti, non compaiono immagini di Bardot, bensì una sequenza di scatti che ritraggono la stessa Falchi in pose, look e atteggiamenti ispirati all’iconica attrice francese. Un omaggio che molti follower hanno giudicato quantomeno ambiguo.

“Mi hanno sempre detto che le somiglio”: il messaggio di Anna Falchi

Nel testo che accompagna le immagini, Anna Falchi scrive:

“Oggi è venuta a mancare quella che ho sempre considerato la donna più bella e anticonformista del mondo, Brigitte Bardot. Mi lega a lei una lieve somiglianza, che mi è stata spesso riconosciuta”.

L’attrice spiega poi di essersi ispirata più volte a Bardot nel corso della sua carriera, sia nei servizi fotografici che nelle scelte estetiche. Il post si chiude con un ringraziamento affettuoso: “Grazie Brigitte per averci fatto sognare. Per sempre BB”.

Le critiche dei social: “Più autocelebrazione che omaggio”

Nonostante le intenzioni dichiarate, la reazione del pubblico è stata tutt’altro che benevola. Nei commenti si sono moltiplicate le accuse di protagonismo e cattivo gusto, soprattutto per la tempistica scelta.

“Ma davvero questo sarebbe un omaggio?”, scrive un utente.

“È di pessimo gusto farlo proprio oggi”, aggiunge un altro.

“Più che ricordare Brigitte Bardot, sembra celebrare se stessa”, si legge ancora.

Molti hanno sottolineato come l’attenzione fosse completamente spostata sull’immagine di Anna Falchi, lasciando in secondo piano la figura della diva francese appena scomparsa. Alcuni commenti parlano apertamente di “autocelebrazione mascherata da tributo”.

Tra difese e ironia: il web si divide

Accanto alle critiche, non sono mancati commenti di sostegno. Alcuni utenti hanno difeso l’attrice, ricordando come in passato sia stata spesso paragonata a Brigitte Bardot e come l’intento potesse essere sinceramente affettuoso.

“Queen Anna, sei identica a lei”, scrive qualcuno. Altri sottolineano che anche altre celebrità, come Claudia Schiffer, hanno reso omaggio alla diva francese attraverso immagini personali, senza per questo scatenare polemiche di simile portata.

Un omaggio mancato che divide il pubblico

Resta il fatto che l’iniziativa di Anna Falchi, nel giorno della scomparsa di una leggenda del cinema mondiale, non ha avuto l’effetto sperato. L’episodio dimostra ancora una volta quanto il confine tra celebrazione e autoreferenzialità possa essere sottile, soprattutto nell’era dei social network.

E mentre il dibattito continua, una cosa è certa: l’ombra di Brigitte Bardot resta ingombrante, anche quando l’intenzione è semplicemente quella di renderle omaggio.