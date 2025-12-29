Notizie Audaci

Signorini si ferma: stop a tutti gli impegni Mediaset: ‘Campagna diffamatoria’, la reazione del Biscione

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 29 Dic, 2025 - ore: 19:14 #Alfonso Signorini, #Mediaset, #sospensione
Alfonso SignoriniAlfonso Signorini

La decisione improvvisa: Signorini si ferma

Alfonso Signorini sospende tutti i suoi impegni editoriali con Mediaset. È quanto emerge da una dura e articolata nota diffusa dai suoi legali, gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, che parlano apertamente di una “campagna calunniosa” ai danni del conduttore, tale da rendere necessario un passo indietro temporaneo per tutelare la propria persona e la propria reputazione.

La scelta, spiegano i difensori, è maturata dopo una serie di attacchi mediatici ritenuti sistematici e lesivi, che avrebbero superato ogni limite di correttezza e legalità. Una situazione che ha spinto Signorini a fermarsi, pur continuando a ribadire la propria estraneità a qualunque accusa.

La nota degli avvocati: “Un’aggressione mediatica senza precedenti”

Secondo i legali, il giornalista e conduttore del Grande Fratello Vip sarebbe vittima di una vera e propria offensiva costruita con l’obiettivo di distruggerne l’immagine pubblica. Nella nota si parla di “condotte gravemente diffamatorie” e di una strategia volta a colpire la reputazione professionale e personale di Signorini, attraverso la diffusione di contenuti ritenuti falsi o manipolati.

Gli avvocati parlano apertamente di una “campagna orchestrata”, portata avanti – a loro dire – da soggetti già noti alle autorità giudiziarie, che agirebbero per tornaconto personale. Per questo motivo, annunciano azioni legali su più fronti, sia in sede civile che penale.

Mediaset prende posizione: “Tutela dell’azienda e dei suoi valori”

Anche Mediaset è intervenuta ufficialmente sulla vicenda, confermando la sospensione cautelativa dell’impegno editoriale di Signorini. In una nota, l’azienda sottolinea la necessità di tutelare sé stessa, i propri professionisti e la credibilità dei propri prodotti.

Il gruppo ribadisce di voler agire esclusivamente sulla base di fatti verificati e documentati, respingendo ogni ricostruzione priva di fondamento. Al tempo stesso, ricorda come tutti i collaboratori siano tenuti al rispetto del Codice Etico aziendale, che impone correttezza, responsabilità e trasparenza. “Allo stesso tempo, Mediaset ribadisce che chi opera per l’azienda è tenuto ad attenersi a chiari principi di correttezza, responsabilità e trasparenza, come definiti dal Codice Etico, che viene applicato senza eccezioni” – si legge nella nota.  

Accertamenti in corso e clima di attesa

Secondo quanto riferito, sono in corso verifiche interne per chiarire ogni aspetto della vicenda. Mediaset, spiegano dalla sede di Cologno Monzese, agirà con fermezza per tutelare la propria immagine e quella delle persone coinvolte, senza cedere a pressioni mediatiche o giudizi sommari.

Nel frattempo, Signorini ha scelto la strada del silenzio pubblico, affidando la propria difesa esclusivamente ai legali. Una scelta che punta a evitare ulteriori strumentalizzazioni, mentre si attendono sviluppi sul fronte giudiziario.

Una sospensione che fa rumore

La decisione di fermarsi rappresenta uno scossone importante nel panorama televisivo, considerando il ruolo centrale di Signorini nei palinsesti Mediaset. Una pausa che, al di là degli aspetti giudiziari, apre interrogativi sul futuro professionale del conduttore e sull’evoluzione di una vicenda che continua a far discutere.

