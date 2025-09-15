Notizie Audaci

Anna Falchi spiazza tutti sul catcalling in diretta tv: gelo in studio con Caterina Balivo

Pubblicato: 15 Set, 2025 - ore: 21:26
Anna Falchi fa discutere per la sua opinione sul catcalling

Anna Falchi a La Volta Buona ribadisce: ‘A me non dà fastidio’

Il dibattito sul catcalling è tornato al centro del dibattito televisivo dopo le esternazioni di Anna Falchi, ospite del programma “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo su Rai1.

Rileggendo una sua dichiarazione passata – «Evviva il catcalling, ce ne fossero di uomini che lo fanno, lasciamoli essere rozzi» – la conduttrice ha chiesto chiarimenti. Anna Falchi ha confermato la sua posizione: «A me non dà fastidio. È un modo un po’ selvaggio di fare un complimento, come si faceva una volta. Sono sempre felice quando ricevo un complimento, non ci trovo nulla di grave».

‘Sopprimiamo una parte maschile che non esiste più’

Una presa di posizione che ha spiazzato il pubblico e la stessa Balivo, che ha ribattuto con fermezza: «Ma non pensi che sia una molestia? Una donna può sentirsi a disagio o impaurita».

Anna Falchi, però, non ha arretrato: «Sopprimere questo atteggiamento significa sopprimere quella parte maschile che non esiste più. Nel subconscio non dispiace a nessuno, anche se oggi conviene dire il contrario».

Caterina Balivo: ‘Per me sono state molestie’

Il gelo in studio è stato evidente, con la conduttrice che ha ricordato episodi personali di disagio, contrapponendosi alla leggerezza con cui la collega definiva i fischi “complimenti”. «Per me sono state molestie» – ha replicato Caterina Balivo.

Un confronto che ha acceso la discussione anche fuori dallo studio: il catcalling è davvero solo un complimento maldestro o rappresenta una vera e propria forma di molestia verbale? Una domanda che resta aperta, ma che le parole della Falchi hanno riportato al centro del dibattito pubblico.

Rosalyn Bianca (Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico.

