Ary, l’ex tentatrice di Temptation Island: ‘Valerio mi ha usata’, l’epilogo del ‘triangolo’ con Sarah

Arianna Mercuri detta Ary

L’amore nato nel reality e crollato davanti alle telecamere

Era stata la più amata dell’ultima edizione di Temptation Island. La 22enne Arianna Mercuri, per tutti Ary, tifosa della Lazio e tra le tentatrici più seguite, aveva fatto breccia nel cuore di Valerio Ciaffaroni. Lui era entrato nel programma con la fidanzata storica Sarah Esposito, ma l’incontro con Ary aveva cambiato ogni equilibrio.

Nello speciale Temptation Island – E poi e poi… del 15 settembre, condotto da Filippo Bisciglia, la verità è venuta a galla: la relazione tra Ary e Valerio è finita tra accuse, delusioni e rivelazioni dolorose.

Il ritorno di fiamma con Sarah e i video-choc

Durante lo speciale, Ary si presenta da sola. Per la prima volta le viene mostrato un video in cui Valerio confessa di aver rivisto Sarah e di aver risentito «le farfalle nello stomaco». Un colpo durissimo per Arianna, che aveva creduto nella nuova relazione e lo aveva perdonato.

In studio, la 22enne ha ascoltato anche la versione di Sarah, che mostra messaggi e racconta di aver provato fastidio nel vederlo ballare senza di lei. Entrambi, davanti alle telecamere, ammettono di aver riscoperto i sentimenti. «Quelle parole mi fanno male», ammette Ary Mercuri, visibilmente scossa.

L’accusa di ipocrisia e l’addio definitivo

I colpi di scena non finiscono qui. Vengono mostrati altri video registrati da Valerio, persino pochi minuti dopo aver incontrato Ary in Sardegna. In uno di questi, ammette di non sentirsi pronto per una nuova frequentazione e di provare ancora qualcosa per Sarah.

«È un ipocrita, con me sembrava un’altra persona», attacca Ary, ormai delusa. Poi la decisione: lascia lo studio da sola, chiudendo la storia davanti a tutti.

Sarah e Valerio: un amore impossibile

Sarah a sua volta si presenta da sola. Racconta di aver dormito con Valerio per quattro giorni dopo la fine del programma, ricevendo persino un «ti amo» in un momento intimo. Ma la fiducia è ormai compromessa: «Non sto più appesa alla sua decisione, ho preso le mie cose da casa sua», spiega.

Infine entra in studio anche Valerio, che dichiara di non aver voluto più frequentare Ary e di nutrire nuovi dubbi su Sarah. Una parabola di incertezze che lascia il pubblico e lo stesso Bisciglia senza parole: «Non sto capendo nulla», ammette il conduttore.