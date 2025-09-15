Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma chiude e scatena la polemica per un commento, torna Barbara De Santi

Barbara De Santi

Registrazione 15 settembre: cosa ha detto Gemma Galgani di Mario Lenti

La registrazione di Uomini e Donne di lunedì 15 settembre 2025 ha regalato nuove dinamiche, colpi di scena e confronti accesissimi. Come riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, la puntata si è aperta con Gemma Galgani, che ha deciso di interrompere la conoscenza con Mario Lenti. Non solo: la dama torinese lo ha anche criticato apertamente, definendolo “grasso”, un commento che ha scatenato le reazioni indignate di studio e pubblico. «Non si sputa nel piatto dove si mangia», le è stato rinfacciato.

Mario, intanto, prosegue la sua conoscenza con Magda e Valeria. Novità anche per Sabrina Zago, alla quale è sceso un nuovo cavaliere che ha deciso di tenere.

Barbara De Santi resta in studio dopo il confronto con Ruggero

Clima infuocato al centro studio tra Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea: lui, emozionato, ha dichiarato di non voler litigare e di provare ancora affetto per lei, tanto da desiderare un abbraccio. Barbara, al contrario, si è mostrata inflessibile e puntigliosa, criticando ogni atteggiamento dell’ex. La dama resta in trasmissione, Ruggero invece ha deciso di lasciare.

La decisione di Federico Mastrostefano

Momento positivo per Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale, che hanno scelto di proseguire esclusivamente la loro conoscenza, lasciando da parte Rosanna e Veronica. Proprio Agnese, però, si è scontrata con Rosanna Siino, ex di Giuseppe Molonia, dando vita a un acceso battibecco.

Le prossime registrazioni porteranno altre novità: dopo lo speciale di Temptation Island, dovrebbe essere presentato in studio il nuovo tronista Rosario Guglielmi.