Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma chiude e scatena la polemica per un commento, torna Barbara De Santi

Pubblicato: 15 Set, 2025 - ore: 21:02 #Barbara De Santi, #Gemma Galgani, #Uomini e Donne
Registrazione 15 settembre: cosa ha detto Gemma Galgani di Mario Lenti

La registrazione di Uomini e Donne di lunedì 15 settembre 2025 ha regalato nuove dinamiche, colpi di scena e confronti accesissimi. Come riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, la puntata si è aperta con Gemma Galgani, che ha deciso di interrompere la conoscenza con Mario Lenti. Non solo: la dama torinese lo ha anche criticato apertamente, definendolo “grasso”, un commento che ha scatenato le reazioni indignate di studio e pubblico. «Non si sputa nel piatto dove si mangia», le è stato rinfacciato.

Mario, intanto, prosegue la sua conoscenza con Magda e Valeria. Novità anche per Sabrina Zago, alla quale è sceso un nuovo cavaliere che ha deciso di tenere.

Barbara De Santi resta in studio dopo il confronto con Ruggero

Clima infuocato al centro studio tra Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea: lui, emozionato, ha dichiarato di non voler litigare e di provare ancora affetto per lei, tanto da desiderare un abbraccio. Barbara, al contrario, si è mostrata inflessibile e puntigliosa, criticando ogni atteggiamento dell’ex. La dama resta in trasmissione, Ruggero invece ha deciso di lasciare.

La decisione di Federico Mastrostefano

Momento positivo per Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale, che hanno scelto di proseguire esclusivamente la loro conoscenza, lasciando da parte Rosanna e Veronica. Proprio Agnese, però, si è scontrata con Rosanna Siino, ex di Giuseppe Molonia, dando vita a un acceso battibecco.

Le prossime registrazioni porteranno altre novità: dopo lo speciale di Temptation Island, dovrebbe essere presentato in studio il nuovo tronista Rosario Guglielmi.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

