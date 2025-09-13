Pamela Petrarolo a Verissimo dopo il ritrovamento del fratello: perché è stato arrestato e cosa si sa

Pamela Petrarolo e mamma Cinzia ospiti di Verissimo

Il dramma della scomparsa e il ritrovamento

Dopo due anni e mezzo di angoscia, Pamela Petrarolo torna a parlare a Verissimo per raccontare il ritrovamento del fratello Manuel. L’ex ragazza di Non è la Rai ha riferito che l’uomo è stato ritrovato lo scorso 17 giugno e si trova attualmente agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. La madre Cinzia, presente in studio, ha vissuto momenti di grande apprensione, sopportando anni di incertezza sul destino del figlio.

Manuel, residente a Roma, aveva interrotto ogni contatto con la famiglia e si era di fatto isolato. La svolta è arrivata con una telefonata della Polizia, che ha informato la madre del fermo per un caso di furto: Manuel era stato trovato su un’auto rubata utilizzata per sette furti. L’uomo ha dichiarato di non sapere che l’auto fosse rubata e di non essere al corrente dei furti commessi.

La reazione della madre Cinzia

Il momento della telefonata è stato carico di tensione ed emozione. «Immaginate una mamma che vive con la paura di sapere dov’è suo figlio, se è vivo, se sta bene, se si è cacciato in una brutta situazione», ha raccontato Cinzia. Dopo aver sentito la voce del figlio, la donna ha potuto finalmente constatare che Manuel stava bene, anche se provato.

«È stato un colpo al cuore – ha spiegato – perché anche se stava bene, la notizia non era quella che avrei voluto. Speriamo torni il Manuel di prima». La madre e i familiari hanno avuto l’opportunità di rivederlo, anche se Manuel comunica pochissimo e continua a mantenere un certo distacco, in parte comprensibile dopo il periodo di isolamento.

Pamela racconta rabbia e comprensione

Pamela Petrarolo ha confessato di aver provato rabbia nei confronti del fratello per non essersi preoccupato del dolore causato in questi anni. Tuttavia, ha riconosciuto in lui segni di rimorso e consapevolezza: «Ha i sensi di colpa, sa di aver sbagliato, si è trovato in una situazione più grande di lui e ha avuto un momento molto fragile. Non è riuscito a essere lucido».

L’ex gieffina ha sottolineato come ogni persona possa toccare il fondo, ma ha anche espresso ottimismo sulla possibilità di risalire: «Tutti possono sbagliare, ma si può risalire più forti di prima. E tu ce la puoi fare».

L’ultimo incontro prima della fuga

Pamela e sua madre ricordano con dolore l’ultimo giorno in cui hanno visto Manuel: al funerale della nonna. «Si è vestito, ha preparato uno zainetto e poi è sparito», ha raccontato. Da quel momento, la famiglia ha vissuto un’angoscia continua, senza sapere nulla di lui.

Oggi Manuel è ancora agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio, e la famiglia rispetta i suoi tempi. «Ci dà pochissime informazioni – ha spiegato Pamela – e noi non facciamo domande per non metterlo in difficoltà».

Speranza per il futuro

Nonostante la rabbia, la preoccupazione e il dolore accumulati negli anni, Pamela Petrarolo trasmette speranza e determinazione: «Si può sbagliare e toccare il fondo, ma lui può riprendersi la sua vita come prima. La vita è una sola».

Il ritrovamento di Manuel, sebbene segnato da vicende giudiziarie, rappresenta un momento di sollievo e speranza per la famiglia, pronta ad accompagnarlo verso un percorso di recupero e normalità. Prima di congedarsi Pamela Petrarolo ha ricevuto il sostegno di Silvia Toffanin in vista del nuovo impegno professionale. L’ex gieffina sarà concorrete a Tale e quale show.