Annalisa ha baciato solo Francesco: celebrate in segreto le nozze ad Assisi, il 1° luglio gran ricevimento

Ho visto lei che bacia lui che bacia lei.... Un triangolo solo musicale per Annalisa Scarrone che sarà Bellissima solo per il suo Francesco. Tra un disco d’oro e l’altro si è sposata in gran segreto giovedì 30 giugno ad Assisi, in provincia di Perugia, con una cerimonia riservata a pochi invitati in attesa del grande ricevimento di sabato 1° luglio a Tellaro, in provincia di La Spezia.

Annalisa è convolata a nozze con Francesco Muglia nella Basilica di San Francesco di Assisi

Nozze segrete a coronare il magic moment di Annalisa che in pochi mesi ha sbancato le classifiche con Bellissima, Mon Amour e Disco Paradise con Fedez e Articolo 31. La 37enne di Savona si è sposata con il manager 43enne Francesco Muglia, vicepresidente marketing di Costa Crociere. Le nozze erano in realtà fissate per sabato 1° luglio vicino Lerici in Liguria. Ma i due avrebbero spiazzato tutti tenendo un rito religioso nella Basilica di San Francesco di Assisi. L’artista è stata così abile nel non far trapelare nulla che finora non sono trapelate sul web del fatidico momento del sì.

A scegliere la meta di culto di tanti fedeli il partner della cantante che è legato ad uno dei frati del convento. Le nozze sono state officiate padre Giuseppe Sagrino, ex direttore del coro. Poche le indiscrezioni filtrate con l’abito da sposa che dovrebbe essere firmato Dolce & Gabbana. Susanna Ausoni, stylist dell’artista, avrebbe chiesto ai presenti di evitare le pubblicazioni su Instagram probabilmente per un’esclusiva concessa ad una rivista o ad un’emittente televisiva.

Alessandra Amoroso tra i 50 invitati al rito religioso, le nozze bis sabato 1° luglio a Tellaro: ci sarà Maria De Filippi

Al comune di Assisi erano stati chiesti una cinquantina di pass per accedere alla zona Ztl con l’auto. Tra questi dovrebbe esserci Alessandra Amoroso, il produttore Davide Simonetta, conosciuto come d.whale, con la fidanzata Veronica Ferraro. La maggior parte degli ospiti vip arriverà per le nozze bis in programma a Tellaro dove è previsto anche l’arrivo di Maria De Filippi che da sempre la chiama Nali. Duecento gli invitati previsti. Tra questi dovrebbero esserci Fedez, Chiara Ferragni e J Ax e tanti volti di Amici.