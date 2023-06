Antonella Fiordelisi: ‘ Gianluca ha esagerato, l’ho denunciato’, la replica dell’ex dell’influencer

Durante l’esperienza al GF Vip il padre di Antonella Fiordelisi aveva più volte manifestato il suo disappunto per alcune uscite dell’ex dell’influencer, Gianluca Benincasa. Aveva parlato anche di possibili azioni legali ma prima di assumere qualsiasi decisione ha atteso che la salernitana lasciasse la casa del GF Vip.

Antonella Fiordelisi: ‘Gianluca ha esagerato, mi ha offeso pubblicamente’

In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Antonella Fiordelisi ha riferito di averlo denunciato appena ha lasciato la casa più spiata dagli italiani. “Gianluca ha esagerato. Comprendo la sua sofferenza nel vedermi con un altro ma è andato oltre il consentito” – ha spiegato la fidanzata di Edoardo Donnamaria. “Mi ha offeso pubblicamente e, una volta uscita, l’ho denunciato. Ora la giustizia farà il suo corso”.

Gianluca Benincasa su Twitter: ‘Come mi diverto ora’

Pronta la replica di Benincasa che su Twitter ha scritto: “Come mi diverto ora”. L’imprenditore salernitano sarebbe dovuto entrare al GF Vip con altri ex dei vipponi (Ivana Mrazova, Matteo Diamante e Martina Nasoni) ma il suo ingresso fu bloccato da Stefano Fiordelisi che presentò esposto in Procura accusandolo di stalking.