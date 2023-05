Antonella Fiordelisi, la grande paura dopo il bagno di folla per il tentato furto in casa

Prima il bagno di folla in un locale di Verona, poi la grande paura per gli squilli in piena notte sul telefono. Antonella Fiordelisi ha raccontato su Instagram Stories del tentato furto nella sua abitazione di Milano mentre si trovava nella città scaligera per un’ospitata in discoteca.

Antonella Fiordelisi su Instagram Stories: ‘Vado a fare una serata e cercano di entrare i ladri in casa a Milano’

La salernitana ha pubblicato uno screenshot con l’allarme scattato due volte (alle ore 5:29 e 5:30) nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 maggio. “Sono sempre più scioccata. Vado a fare una serata e cercano di entrare i ladri a casa mia a Milano. Vergogna” – ha scritto l’ex gieffina che ha tirato un sospiro di sollievo in quanto i malviventi non sono riusciti nel loro intento criminoso.

A Verona Antonella Fiordelisi è stata travolta dall’affetto dei ‘donnalisi’. “Sono venuti a salutarmi anche da Lecce, da Napoli e dalle Marche” – ha rimarcato prima di pubblicare un filmato mentre porta la colazione a letto a Edoardo Donnamaria ed uno scatto con Daniele Dal Moro per un reunion nella città di origine dell’ex tronista di Uomini e Donne.