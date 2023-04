Temptation Island, dai rumors su due coppie del GF Vip agli ex Uomini e Donne

Sono iniziate le grandi manovre per la nuova edizione di Temptation Island che torna dopo un anno di stop. Alla conduzione è stato confermato Filippo Bisciglia e nelle ultime ore già sono iniziati a circolare i nomi delle possibili coppie protagoniste.

Rumors su Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria e su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ma l’ipotesi è remota

Ad infiammare il web sono gli ‘oriele’ e i ‘donnalisi’, coppie formatesi nel corso dell’ultima edizione del GF Vip. I sogni delle fandom potrebbero essere non in perfetta sintonia con il solco tracciato dagli autori e, forse, con i progetti dei diretti interessati. Poi ci sarebbe da superare lo scoglio Pier Silvio Berlusconi che ha messo una croce nera sulla settima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini.

Di sicuro le presenze di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria da una parte e di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli accenderebbe la curiosità dei fan ma dall’altro finirebbe col snaturare in parte il programma che da sempre vede protagoniste coppie non famose fatta eccezione per l’edizione vip. In passato Maria De Filippi ha fatto eccezioni solo per le coppie appena nate dal trono classico di Uomini e Donne o per alcuni over.

Federico e Carola e Lavinia e Alessio Corvino tra le papabili coppie, anche gli over in lizza

In tal caso sarebbe più facile vedere all’Is Morus Relais Federico Nicotera e Carola Carpanelli o Lavinia Mauro e Alessio Corvino. Dal trono over potrebbero arrivare Ida Platano e Alessandro Vicinanza, ma la siciliana ha già partecipato con Riccardo Guarnieri. Tra le coppie papabili anche Alessandro Sposito e Pamela Fersini.

Difficilmente ci sarà spazio per Antonella Fiordelisi (e Edoardo Donnamaria) che fu già protagonista di una discussa partecipazione a Temptation Island nel 2017 quando si avvicinò a Nicola Panico, fidanzato di Sara Affi Fella.