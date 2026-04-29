Antonio Zequila replica a Elena Santarelli dopo Belve: ‘Er Mutanda non esiste’

Riesplode la polemica tra Elena Santarelli e Antonio Zequila per le esternazioni della modella a Belve

La querelle a L’Isola dei Famosi 2005

Antonio Zequila rompe il silenzio dopo le dichiarazioni di Elena Santarelli a Belve e chiarisce la sua posizione sul soprannome “Er Mutanda”. La querelle tra Antonio Zequila ed Elena Santarelli è esplosa dopo l’intervista andata in onda a Belve il 28 aprile, riaccendendo una polemica che risale ai tempi dell’Isola dei Famosi 2005.

Contattato da Fanpage.it, l’attore ha scelto una linea netta: prendere le distanze e chiudere definitivamente la questione.

Il caso: cosa ha detto Elena Santarelli a Belve

Ospite di Belve, condotto da Francesca Fagnani, Elena Santarelli è tornata sull’edizione 2005 dell’Isola dei Famosi.

In quell’occasione ha rivendicato la paternità del soprannome “Er Mutanda”, spiegando l’origine con toni ironici ma diretti:

“Lo dovevo chiamare Mister Cachemire? Si sentiva tanto grande con quella mutanda bianca”.

Parole che hanno immediatamente riacceso il dibattito social attorno a un’etichetta rimasta negli anni.

La replica di Zequila: “Non mi appartiene”

Dopo un primo sfogo sui social, poi cancellato, Antonio Zequila ha scelto una strategia diversa.

A Fanpage.it ha dichiarato:

“Non me ne frega nulla, non la conosco e ne ignoro l’esistenza”.

L’attore ha però sottolineato il fastidio per un soprannome che considera lesivo:

“Quel nomignolo non mi appartiene. Io sono uno snob inglese. ‘Er Mutanda’ non so chi sia”.

Una presa di posizione chiara, con cui Zequila ribadisce quanto già sostenuto in passato: il rifiuto totale di quell’etichetta.

Dalla polemica al lavoro: il cambio di strategia

Un elemento che emerge è il cambio di approccio. Se inizialmente Zequila aveva chiesto il diritto di replica, ora ha scelto di non alimentare ulteriormente lo scontro.

Sempre a Fanpage ha spiegato di voler spostare l’attenzione sulla propria carriera, citando il prossimo progetto cinematografico: il film “Peccato” di Emanuela Fanelli, in cui recita insieme a Sabrina Ferilli.

“Preferisco concentrarmi sul mio lavoro”, ha dichiarato, chiudendo di fatto ogni ulteriore confronto mediatico.

Il contesto: tra memoria televisiva e identità pubblica

Non è la prima volta che il soprannome “Er Mutanda” torna al centro dell’attenzione. Ma questa volta la differenza è nel tono della risposta.

Zequila non entra nello scontro diretto, ma compie un’operazione precisa: separare la propria immagine pubblica attuale da un’etichetta nata in un contesto televisivo di oltre vent’anni fa.

È proprio questo il punto centrale della vicenda: non una semplice polemica, ma il tentativo di ridefinire la propria identità mediatica.

Il capitolo Ferragni: la critica che allarga il caso

Durante la stessa intervista a Belve, Elena Santarelli ha affrontato anche un tema completamente diverso ma altrettanto discusso: quello legato a Chiara Ferragni.

La showgirl ha espresso una forte delusione nei confronti dell’imprenditrice e del suo entourage, parlando di mancanza di trasparenza nel mondo della solidarietà.

Secondo Santarelli, il danno più grande riguarda chi lavora davvero nel volontariato, in particolare le famiglie e le madri impegnate concretamente nella ricerca.

Da madre che ha vissuto in prima persona la malattia del figlio, ha sottolineato come una figura con milioni di follower avrebbe avuto il potere di incidere in modo significativo.

Le scuse pubbliche, a suo avviso, non sarebbero sufficienti.

Il contesto: tra polemica televisiva e reputazione pubblica

Non è la prima volta che vecchie dinamiche televisive tornano a galla. Ma questa vicenda mette insieme due livelli diversi.

Da un lato, il tentativo di Zequila di liberarsi da un’etichetta del passato. Dall’altro, le dichiarazioni della Santarelli che ampliano il dibattito, toccando temi sensibili come la credibilità pubblica e la gestione della visibilità.

È proprio questo intreccio a rendere il caso ancora più discusso.