Uomini e Donne registrazione 28 aprile, caciara e lacrime: over fuori controllo, Ciro Solimeno nel caos

Ciro Solimeno

Anticipazioni Uomini e Donne 28 aprile

La registrazione di Uomini e Donne del 28 aprile accende lo studio con tensioni, rotture e colpi di scena. Ma, come riferito dal blogger Lorenzo Pugnaloni, il vero centro della puntata è il triangolo tra Ciro, Elisa e Martina.

Tra ritorni inattesi, lacrime e silenzi pesanti, il clima si fa sempre più teso a poche settimane dalla scelta.

Lite e chiusure: studio infuocato fin dall’inizio

La puntata parte subito con toni accesi.

Marina Brochetta decide di chiudere con Giancarlo e in studio esplode la discussione, con interventi che accendono ulteriormente il clima. Una situazione che degenera rapidamente, trasformandosi in una vera “caciara”.

Anche per Barbara De Santi non mancano i cambi di rotta: dopo l’uscita con Stefano, la conoscenza si interrompe quasi subito. Diverso invece il discorso con Massimo, con cui il rapporto sembra proseguire.

Nel frattempo, nuova tensione tra Cinzia Paolini e Marco, con il tema dei messaggi della ex che torna a creare fratture. E anche Diego Tavani mette un punto definitivo, chiudendo con Maria dopo un lungo confronto.

Il ritorno di Elisa e la scelta che non arriva

Il momento più atteso riguarda Ciro Solimeno, che però non compie ancora la sua scelta.

Il tronista si aspettava il ritorno di Elisa Leonardi, inizialmente decisa a non rientrare. A quel punto aveva persino pensato di raggiungerla, senza riuscirci.

Poi il colpo di scena: Elisa torna in studio, ma chiarisce subito che la sua è solo una visita per salutare.

Tra i due nasce subito un confronto acceso. È qui che interviene Maria De Filippi, chiedendo a Ciro di essere diretto.

E lui lo fa: ammette di volerla ancora lì, sottolineando di essere stanco di rincorrerla.

Il momento si chiude con un ballo, ma senza risolvere davvero la situazione.

Martina lascia lo studio: il gesto che cambia tutto

Subito dopo accade qualcosa che sposta gli equilibri.

Martina Calabrò scoppia in lacrime e decide di lasciare lo studio. Una reazione forte, che però non trova risposta immediata.

Ciro sceglie infatti di non seguirla.

Una decisione che pesa, perché segna una presa di posizione chiara: in quel momento, il tronista preferisce restare.

Spiega che è meglio darle spazio. Ma il gesto non passa inosservato.

Sguardi, silenzi e tensioni non dette

Il resto della registrazione si gioca tutto su dettagli sottili.

Ciro resta al suo posto, senza cercare Martina. Ma con Elisa gli scambi non si fermano.

Sguardi, pause, piccoli segnali che raccontano più delle parole.

Durante un ballo i due non si avvicinano, ma quando Elisa si allontana, lui continua a seguirla con lo sguardo.

Poi un nuovo momento di contatto: si parlano, il clima si alleggerisce e arrivano persino a scherzare.

Un cambio di tono che però non cancella le tensioni.

Perché questa registrazione cambia gli equilibri

Quello che emerge è un passaggio decisivo.

Non è solo una questione sentimentale, ma di posizionamento.

Ciro, per la prima volta, smette di inseguire apertamente e lascia che siano le situazioni a evolversi.

Un cambio di atteggiamento che potrebbe influenzare la scelta finale.

E soprattutto un dettaglio che non passa inosservato: tra lacrime e silenzi, il legame con Elisa continua a restare centrale.