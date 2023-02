Amici, Arisa delusa da Cricca: ‘Infantile e presuntuoso, mi hai ferito’ (VIDEO)

Non ha gradito la reazione di Cricca dopo il compito che gli aveva assegnato e il suo comportamento durante la puntata di Amici del 5 febbraio. La maestra ha deciso di mettere alla prova il cantante chiedendogli di scrivere delle “barre” per far emergere la sua identità artistica… le sue potenzialità. Nell’occasione l’allievo è stato privato del telefono cellulare e della possibilità di accedere ad Internet.

Amici, Cricca contro Arisa per il compito con le barre: ‘Una cattiveria togliermi il telefonino’

Il 19enne, allievo di Lorella Cuccarini, non ha gradito e si è sfogato con alcuni compagni. “Una cattiveria”. Alla fine Giovanni Cricca ha portato a termine il compito con Arisa che, però, non ha gradito l’atteggiamento dell’artista quando le ha chiesto che ne pensava delle sue ‘barre’. “Non essere strafottente, devi essere serio perché cerco di aiutarvi”. Dopo la puntata ha chiesto un chiarimento con la maestra. “Credo che ti debba delle scuse, sono stati fraintesi un po’ i modi. Non volevo essere presuntuoso. Quando ho detto le barre ti sono piaciute volevo essere simpatico, ,ma io ti stimo molto artisticamente e penso sia reciproco visto che mi hai dato 10 alla prima puntata”.

Nonostante ciò l’artista lucana non ha gradito l’atteggiamento dell’allievo. “Per il lavoro che andrai a fare sarà spesso non sentirai la tua famiglia. Ti ho chiesto solo di fare un compito e tu dovevi farlo senza portare avanti queste motivazioni un pochino infantile e para..le. Se per fare un compito importante che riguardi la tua crescita hai reagito così e fagocitato tutto questo complottismo. L’ho trovato un po’ finto. Tenti sempre di giustificarti”.

Arisa bacchetta l’allievo di Amici dopo le esternazioni su Sincerità: ‘Non rispetti i ruoli, ti ho trovato finto’

Poi Arisa le ha mostrato un video in cui Cricca si sfogava con un altro allievo sottolineando che anche Arisa non fosse un artista completa ad inizio carriera e che non avesse scritto Sincerità. “Sicuramente non l’ho scritta io, ero una ragazzina alle prime armi ma facendo riferimento alla mia esperienza cerco di spronarvi. Non puoi avere la presunzione di mettere in dubbio l’operato di una persona che sta dall’altra parte.

Hai questa presunzione di non rispettare i ruoli e questo non me lo sarei mai aspettato. Tutto ciò mi ferisce anche perché ho sempre detto che Cricca ha qualcosa in più ma questo è il modo in cui mi ripaghi”.