Arisa sbotta con Paola Iezzi per le dichiarazioni sul Pride e le mostra il dito medio: ‘Mi ha infamato’ (VIDEO)

Ha risposto con un dito medio alle esternazioni di Paola Iezzi del duo Paola e Chiara. Arisa ha risposto a muso duro alla collega madrina del Pride di Roma che in conferenza stampa si è soffermata sulla sua rinuncia alla manifestazione di Milano.

Paola Iezzi del duo Paola e Chiara sull’assenza di Arisa al Pride di Milano: ‘Ha avuto paura’

Paola Iezzi su #Arisa: “Ha fatto un’uscita del cazzo,infelice,ma non la giudico,gli artisti spesso vivono nella paura di non lavorare,bisognerebbe aspettare prima di accanirsi,creare la polemica,su cose che portano poi l’attenzione lontano da dove noi vorremmo”🫶#RomaPride pic.twitter.com/Z4MTaUB3u1 — ApocaFede (@DrApocalypse) June 9, 2023

“Arisa ha avuto paura? Personalmente penso di sì. Siamo in un Paese cattolico ma vedo poco praticati gli insegnamenti di Gesù” – ha riferito Paola Iezzi sottolineando la sua divergenza di vedute rispetto alle esternazioni su Giorgia Meloni. “Non bisogna incriminare Rosalba per quello che ha detto, gli artisti spesso vivono nella paura di non poter lavorare, non tutti abbiamo le spalle coperte allo stesso modo, non tutti abbiamo fiducia nell’esprimere noi stessi. Non ci sentiamo di giudicare ciò che ha detto Arisa , chiaramente non siamo d’accordo, ma secondo noi esistono domande più importanti rispetto alla sua uscita infelice”.

Non è tardata ad arrivare la replica di Arisa che via Instagram non ha risparmiato stoccate al vetriolo a Paola e Chiara. “Se mi incontri per strada tesoro non mi salutare, perché a me l’ipocrisia mi fa schifo, la gente ipocrita mi fa schifo, io lavoro veramente per la comunità Lgbtq+, non vado in piazza e mi metto i lustrini e vado in piazza e ‘viva l’amore’. Cresci, impara che non si parla male degli altri mentre gli altri non ci sono, non si possono difendere” – ha affermato l’artista lucana rimarcando che si aspettava un suo assist verso la comunità Lgbtq+ per smorzare le polemiche.

Arisa replica stizzita: ‘Se mi incontri per strada non mi salutare, a quasi 50 anni non hai imparato a vivere’

“Mi dispiace sentirti parlare così, avrei cercato di mettere una buona parola tra le la comunità Lgbtq+. o lo avrei fatto, avrei cercato il buono e probabilmente avrei cercato di mettere pace. Ed è quello che cerco sempre di fare e per quello mi trovo nei guai. Invece tu avrai preso dei bellissimi applausi mentre infamavi una tua collega. Dicevi delle cose che secondo me non sono vere, non sono reali, anzi te lo posso assicurare perché mi riguardano”. In chiusura di video Arisa ha mostrato il dito medio alla cantante del duo Paola e Chiara. “Ah bella hai quasi 50 anni ed ancora non ha imparato a vivere”.