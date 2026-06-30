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Athena Accorsi debutta in passerella: la figlia di Stefano Accorsi e Laetitia Casta conquista Jacquemus e incanta la moda

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 30 Giu, 2026 - ore: 19:00 #Athena Accorsi, #Laetitia Casta, #Stefano Accorsi
Athena Accorsi e Laetitia CastaAthena Accorsi e Laetitia Casta

La 16enne ha scelto una delle sfilate più prestigiose dell’estate per il suo debutto

Per anni è rimasta nell’ombra, lontana dalle copertine e dai social. Nessuna intervista, nessuna esposizione mediatica, nessuna ricerca della notorietà. Poi, all’improvviso, Athena Accorsi è comparsa sulla passerella di Jacquemus, trasformando il suo debutto in uno dei momenti più commentati della settimana della moda.

A soli 16 anni, la figlia di Stefano Accorsi e Laetitia Casta ha sfilato in Corsica durante la presentazione della collezione Primavera-Estate 2027, facendo subito parlare di sé.

Il debutto che nessuno si aspettava

La cornice era quella spettacolare de L’Île-Rousse, in Corsica, scelta dallo stilista Simon Porte Jacquemus per uno degli eventi più attesi della stagione.

Tra top model affermate e ospiti internazionali, è stato proprio il look finale della sfilata ad attirare l’attenzione. A indossarlo è stata Athena, vestita completamente di bianco, al suo debutto assoluto nel mondo dell’alta moda.

Una scelta che ha immediatamente acceso i riflettori sulla giovane modella, fino a oggi rimasta lontanissima dalla vita pubblica.

La figlia di due icone tra cinema e moda

Athena è nata nel 2009 dalla relazione tra Stefano Accorsi e Laetitia Casta, una delle coppie più celebri dello spettacolo europeo, insieme dal 2003 al 2013.

I due hanno sempre protetto la privacy dei figli, Athena e Orlando, evitando l’esposizione mediatica che spesso accompagna i figli delle celebrità.

Proprio questa riservatezza ha reso ancora più sorprendente il suo esordio.

Per Athena, inoltre, la sfilata aveva anche un significato speciale: la Corsica è la terra d’origine di sua madre, luogo al quale Laetitia Casta è sempre rimasta profondamente legata.

Una bellezza che segue una strada tutta sua

Il paragone con la madre era inevitabile, ma Athena non sembra voler vivere di confronti.

Se Laetitia Casta è diventata un’icona internazionale grazie ai suoi lineamenti delicati e alla celebre immagine da musa degli anni Novanta, la figlia propone uno stile completamente diverso.

Capelli ricci e scuri, lineamenti decisi e una presenza scenica naturale: caratteristiche che le hanno permesso di distinguersi già alla sua prima uscita ufficiale.

Nel frattempo è entrata a far parte della Viva Model Management, la stessa agenzia che rappresenta anche Sahteene Sednaoui, sorella maggiore di Athena e figlia di Laetitia Casta.

Dal silenzio ai riflettori

Fino a poche ore fa di Athena si sapeva pochissimo. Nessun profilo pubblico particolarmente attivo, pochissime apparizioni insieme ai genitori e una vita vissuta tra Milano e Parigi, lontano dai riflettori.

Ora tutto potrebbe cambiare.

Il debutto con Jacquemus rappresenta infatti un autentico biglietto da visita nel mondo della moda internazionale e molti addetti ai lavori sono convinti che questo sia soltanto il primo passo di una carriera destinata a crescere rapidamente.

Con una madre che ha scritto pagine importanti della moda mondiale e un padre tra gli attori italiani più apprezzati, Athena sembra aver ereditato il meglio di entrambi. Ma la sensazione è che voglia costruire il proprio percorso con uno stile personale, senza vivere soltanto all’ombra di due cognomi così importanti.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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