Athena Accorsi debutta in passerella: la figlia di Stefano Accorsi e Laetitia Casta conquista Jacquemus e incanta la moda

Athena Accorsi e Laetitia Casta

La 16enne ha scelto una delle sfilate più prestigiose dell’estate per il suo debutto

A soli 16 anni, la figlia di Stefano Accorsi e Laetitia Casta ha sfilato in Corsica durante la presentazione della collezione Primavera-Estate 2027, facendo subito parlare di sé.

Il debutto che nessuno si aspettava

La cornice era quella spettacolare de L’Île-Rousse, in Corsica, scelta dallo stilista Simon Porte Jacquemus per uno degli eventi più attesi della stagione.

Tra top model affermate e ospiti internazionali, è stato proprio il look finale della sfilata ad attirare l’attenzione. A indossarlo è stata Athena, vestita completamente di bianco, al suo debutto assoluto nel mondo dell’alta moda.

Una scelta che ha immediatamente acceso i riflettori sulla giovane modella, fino a oggi rimasta lontanissima dalla vita pubblica.

La figlia di due icone tra cinema e moda

Athena è nata nel 2009 dalla relazione tra Stefano Accorsi e Laetitia Casta, una delle coppie più celebri dello spettacolo europeo, insieme dal 2003 al 2013.

I due hanno sempre protetto la privacy dei figli, Athena e Orlando, evitando l’esposizione mediatica che spesso accompagna i figli delle celebrità.

Proprio questa riservatezza ha reso ancora più sorprendente il suo esordio.

Per Athena, inoltre, la sfilata aveva anche un significato speciale: la Corsica è la terra d’origine di sua madre, luogo al quale Laetitia Casta è sempre rimasta profondamente legata.

Una bellezza che segue una strada tutta sua

Il paragone con la madre era inevitabile, ma Athena non sembra voler vivere di confronti.

Se Laetitia Casta è diventata un’icona internazionale grazie ai suoi lineamenti delicati e alla celebre immagine da musa degli anni Novanta, la figlia propone uno stile completamente diverso.

Capelli ricci e scuri, lineamenti decisi e una presenza scenica naturale: caratteristiche che le hanno permesso di distinguersi già alla sua prima uscita ufficiale.

Nel frattempo è entrata a far parte della Viva Model Management, la stessa agenzia che rappresenta anche Sahteene Sednaoui, sorella maggiore di Athena e figlia di Laetitia Casta.

Dal silenzio ai riflettori

Fino a poche ore fa di Athena si sapeva pochissimo. Nessun profilo pubblico particolarmente attivo, pochissime apparizioni insieme ai genitori e una vita vissuta tra Milano e Parigi, lontano dai riflettori.

Ora tutto potrebbe cambiare.

Il debutto con Jacquemus rappresenta infatti un autentico biglietto da visita nel mondo della moda internazionale e molti addetti ai lavori sono convinti che questo sia soltanto il primo passo di una carriera destinata a crescere rapidamente.

Con una madre che ha scritto pagine importanti della moda mondiale e un padre tra gli attori italiani più apprezzati, Athena sembra aver ereditato il meglio di entrambi. Ma la sensazione è che voglia costruire il proprio percorso con uno stile personale, senza vivere soltanto all’ombra di due cognomi così importanti.