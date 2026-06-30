Esplode di gioia dopo l’impresa del Paraguay, ma il top le gioca un brutto scherzo: il video di Marisol fa il giro del web

Marisol Olmedo

La tifosa della Albirroja stava festeggiando la storica qualificazione contro la Germania quando ha dovuto sistemare al volo il vestito

La storica qualificazione del Paraguay ai danni della Germania ha regalato emozioni dentro e fuori dal campo. Se i rigori hanno incoronato gli uomini di Gustavo Alfaro, sugli spalti e poi sui social a catturare l’attenzione è stata anche Marisol Olmedo, una delle tifose più conosciute della nazionale sudamericana.

Durante l’esultanza per il rigore decisivo trasformato da José Canale, la giovane si è lasciata andare a un’esplosione di gioia. Salti, urla e abbracci hanno però provocato un piccolo imprevisto con il suo abbigliamento, costringendola a sistemare rapidamente il top prima di continuare i festeggiamenti.

L’esultanza diventa virale

Le immagini sono state condivise sui social nel giro di pochi minuti e hanno raccolto migliaia di visualizzazioni.

Nel video si vede Marisol saltare insieme agli altri tifosi dopo la parata decisiva di Orlando Gill e il rigore che ha spedito il Paraguay agli ottavi di finale. Nel pieno dell’esultanza il top si sposta leggermente e la giovane interviene immediatamente per sistemarlo, continuando poi a festeggiare senza perdere il sorriso.

L’episodio è stato ripreso dagli smartphone presenti sugli spalti e ha rapidamente fatto il giro delle piattaforme social.

I commenti dei tifosi

Sotto il filmato sono comparsi centinaia di commenti, molti dei quali hanno preferito concentrarsi sull’entusiasmo della tifosa e sulla storica vittoria della nazionale.

C’è chi ha scritto scherzosamente: «Congratulazioni a tutto il Paraguay!», mentre altri hanno invitato semplicemente a lasciare spazio alla festa per un successo atteso da anni.

Marisol, ormai molto popolare tra i sostenitori della Albirroja, è da tempo una presenza fissa sugli spalti delle partite della nazionale.

Chi è Marisol Olmedo

Negli ultimi mesi Marisol Olmedo si è costruita una vasta popolarità sui social grazie ai contenuti dedicati al Paraguay e alle immagini delle trasferte al seguito della squadra.

Durante questo Mondiale ha seguito la nazionale negli Stati Uniti, documentando viaggio, stadi e momenti vissuti insieme agli altri tifosi. Per la fase a eliminazione diretta sarebbe poi rientrata ad Asunción, dove ha continuato a celebrare la qualificazione per le strade della capitale sventolando la bandiera paraguaiana.

Più volte ha raccontato quanto sia speciale seguire la propria nazionale.

«Ti seguo ovunque, mio Paraguay. La migliore esperienza della mia vita è tifare per la Albirroja ai Mondiali», aveva scritto sui social.

E aggiungeva: «Sono felice che la gente mi conosca anche fuori dal Paraguay. Mi piace essere me stessa e ho lavorato tanto per arrivare fin qui».

Mentre il Paraguay sogna di continuare il suo cammino nel torneo dopo l’impresa contro la Germania, anche Marisol continua a essere uno dei volti più riconoscibili della passione dei tifosi sudamericani.