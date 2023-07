Sophie Codegoni fuori da Avanti un altro per una furibonda lite con Sonia Bruganelli: l’indiscrezione di Corona

L’esperienza di Sophie Codegoni ad Avanti un altro sarebbe già terminata. A lanciare la bomba Fabrizio Corona che dal suo profilo Telegram ha parlato della nuova edizione del game show condotto da Paolo Bonolis.

Sophie Codegoni sarebbe stata esclusa dalla nuova edizione di Avanti un altro

La ventiduenne di Riccione era stata scelta un anno fa da Sonia Bruganelli come sostituta di Sara Croce nel ruolo di Bonas. Durante la sua esperienza Sophie è stata costretta a saltare alcune puntate per via della gravidanza. Secondo l’ex re dei paparazzi l’avventura della fidanzata di Alessandro Basciano si sarebbe interrotta bruscamente per un’accesa discussione l’ex opinionista del GF Vip.

Fabrizio Corona: ‘Una persona presente alla lite mi ha detto che stavano venendo alle mani’

Secondo quanto riferito da Corona la lite sarebbe avvenuta durante le registrazioni delle ultime puntate con Sophie Codegoni, rappresentata dalla madre, in merito ai contenuti da girare.

“Una persona presente mi ha raccontato che è dovuta intervenire perché stavano venendo quasi alle mani. Sono seguiti grida e vaffa… Risultato finale è che Sophie non sarà più la Bonas di Avanti un altro. Sono già stati aperti i casting”.

Il giornalista Gabriele Parpiglia, molto vicino sia a Sonia Bruganelli che a Sophie Codegoni, ha smentito la quasi rissa (“Secondo voi possono venire alle mani due donne, due mamme?”) con l’ex tronista di Uomini e Donne che ha rimarcato l’intervento con applausi e cuoricini.

Parpiglia smentisce la quasi rissa e Sophie Codegoni apprezza con applausi e cuoricini

“Sono qui mentre messaggi con Sonia Bruganelli live che ti ha risposto in questo momento” – ha cinguettato l’autore su Twitter. Non è chiaro, invece, se ci sia stata una divergenza di vedute che ha portato alla fine dell’avventura dell’influencer ad Avanti un altro.