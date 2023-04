Avanti un altro, Don Fernando gioca per un campo di calcetto per i ragazzi: la proposta di Bonolis

Un sacerdote è stato protagonista della puntata del 17 aprile di Avanti un altro. “Ho perso la fede? Anzi sono venuto qui per portarla” – ha esordito Don Fernando Dello Monaco, parroco della chiesa di San Giuseppe a Latiano, in provincia di Brindisi.

Don Fernando da Latiano, il siparietto con Sophie Codegoni

“Saluto i miei 6000 fedeli e i miei genitori, papà Fisso, diminutivo di Crocifisso. Aspettavo da quando ero bambino di stare di fronte al mitico Paolo Bonolis, allora al fianco di Uan ed ora del maestro Laurenti”.

Per il sacerdote è arrivata anche la tentazione Bonas alias Sophie Codegoni. “A San Filippo Neri accadde la stessa cosa” – ha scherzosamente affermato Don Fernando che stuzzicato dal conduttore ha simpaticamente concesso il “perdono”. “Ha molto peccato in pensieri, opere… e con me niente, quindi anche omissioni” – ha sottolineato scherzosamente Bonolis. Il parroco ha riferito che in caso di vittoria avrebbe destinato il montepremi alla realizzazione del campo di calcetto.

Il parroco non vince il montepremi ma Paolo Bonolis promette: ‘Il campo glielo facciamo noi’

In extremis Don Fernando non è riuscito ad accedere al quiz finale ma Paolo Bonolis è intervenuto e gli ha chiesto il costo per realizzare la struttura. “10/15mila euro” – ha detto il prete con il conduttore che si è preso l’impegno di realizzarlo. “Glielo facciamo noi, prenda contatto con la redazione” – ha aggiunto prima di scherzare con il cast di Avanti un altro. “Voi date il vostro compenso a me così come gli autori. Se facciamo il compenso bene, se no la differenza la mette Luca (Laurenti). Certo che i ragazzini potevano giocare a ruba mazzette”.