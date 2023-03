Paolo Bonolis smentisce Salvati e fa chiarezza sul futuro di Avanti un altro e Ciao Darwin a Tv Talk

Alcune settimane fa Marco Salvati, autore televisivo, aveva anticipato i possibili scenari futuri di Avanti un altro e Ciao Darwin. In particolare aveva allarmato i fan per un possibile stop del game show del preserale in onda su Canale 5. Sulla questione ha fatto chiarezza Paolo Bonolis, ospite della puntata dell’11 marzo di Tv Talk. “Non è vero… Ad inizio puntata vi ho detto che Avanti un altro lo facciamo senza uso di stupefacenti ma evidentemente se li fa tutti lui prima”.

Bonolis sul presunto stop di Avanti un altro: ‘Non facciamo uso di stupefacenti, evidentemente li prende lui prima’

Il conduttore ha fatto chiarezza anche sulla possibile quota arcobaleno a Ciao Darwin. “É una trasmissione che dobbiamo ancora iniziare a registrare. Ci sono degli autori che portano delle idee ma credo che questo suggerimento portato da Marco Salvati non sarà messo in atto. Lui l’ha detto perché è molto attivo sui social. Non lo faremo perché non ho capito perché gli LGBTQIA+ non possano stare serenamente con tutti gli altri senza mettergli un cerchietto”.

In buona sostanza Paolo Bonolis ha seccamente smentito quanto affermato da Salvati a Casa Pipol poche settimane prima. Nessuno stop per Avanti un altro e niente pubblico arcobaleno a Ciao Darwin. Il conduttore ha riservato dolci parole a Luca Laurenti spiegando che la coppia Tognazzi-Vianello è quella che è più affine a loro.

Sul pubblico arcobaleno a Ciao Darwin: ‘Non vedo perché non possano stare serenamente con gli altri’

“Non c’è niente di scritto perché Luca non si ricorderebbe niente. Tra di noi abbiamo raggiunto una sorta alchimia da farmacista. Per me è come un fratello, una persona dal cuore immenso che vive in un’altra dimensione. Se tu riesci a coglierla riesci a cavalcare la meraviglia del fantasy. Osserva la realtà con delle diottrie che noi non abbiamo”.