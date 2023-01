Avanti un altro, Bonolis ‘battezza’ l’esordio di Sophie Codegoni: ‘Questo ha scritto la p**no nonna’

Esordio ad Avanti un altro per Sophie Codegoni, la nuova Bonas, che è stata chiamata in causa nel corso della prima puntata, in onda il 9 gennaio, di del programma condotto da Paolo Bonolis.

L’esordio da Bonas di Sophie Codegoni: il concorrente Mauro e le battute di Paolo Bonolis

L’ex gieffina è entrata in studio mentre Mauro, uno dei concorrenti, era impegnato nel superare la soglia dei 75mila euro…. “La nostra nuova Bonas” – ha sottolineato il presentatore del programma di Canale 5. “Questo ha scritto la p*rno nonna. Stai in campana che questo all’improvviso gli parte il guizzo… Non mi pare normale”. La fidanzata di Alessandro Basciano, neo mamma, è entrata in studio con un vestitino mini scollato con spacco e si è sfilata in maniera sensuale i guanti.

L’ex tronista sensuale ‘portafortuna’

Il concorrente ha riferito di aver già fantasticato un romanzo su Sophie Codegoni. Un esordio fortunato per Mauro che ha raddoppiato ed ha guadagnato il gioco finale con 300mila euro. Bonolis ha poi concesso un ultima passerella all’ex tronista di Uomini e Donne prima che lasciasse lo studio di Avanti un altro con uno stacchetto ad hoc.