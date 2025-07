Daniel Nilsson, arresto convalidato: ‘Solo un diverbio’, la compagna non l’ha denunciato

Daniel Nilsson

Nilsson interrogato in carcere, si indaga sui maltrattamenti

Resta in carcere Daniel Nilsson, 45 anni, fotomodello ed ex volto di “Avanti un altro”, arrestato sabato 28 giugno a Cervinia per presunti maltrattamenti nei confronti della compagna, figlia di un diplomatico italiano.

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e si è riservato la decisione sulla misura cautelare richiesta dalla Procura. A parlare è la sua legale, Valeria Fadda:

“Il mio assistito ha risposto a tutte le domande, ha fornito la sua versione e nega di aver picchiato la compagna. Parla solo di un diverbio. Siamo fiduciosi”.

Il contesto: vacanza a Cervinia, urla in strada e l’intervento dei carabinieri

I fatti si sarebbero verificati tra venerdì e sabato notte, nel pieno di una lite in strada. La scena è stata notata da un passante che ha chiamato il 112. I carabinieri, intervenuti subito, hanno riportato la calma e accompagnato entrambi in caserma.

Qui la donna avrebbe raccontato altri episodi di violenza, parlando di un clima di tensione già vissuto in passato. Sul suo volto sarebbero stati visibili i segni di percosse, ma non ha sporto denuncia, né si è fatta refertare in ospedale.

Le indagini proseguono: la Procura chiede custodia cautelare

L’inchiesta è affidata ai carabinieri di Châtillon e Saint-Vincent, mentre la Procura di Aosta ha chiesto la custodia cautelare in carcere, vista la possibile applicazione del Codice Rosso.

“Con accuse così gravi e mediaticamente esposte – ha sottolineato l’avvocata Fadda – si rende necessario l’uso del braccialetto elettronico in caso di domiciliari. Vogliamo affrontare il processo con la massima chiarezza”.

Un caso che solleva interrogativi sul ruolo dei media e della giustizia

Il caso Daniel Nilsson apre anche un dibattito sul rapporto tra immagine pubblica e diritto alla presunzione di innocenza. In attesa di processo, il rischio è che si arrivi a una condanna mediatica preventiva.

Allo stesso tempo, la protezione delle vittime – anche quando non sporgono denuncia – è sempre più centrale nella normativa italiana.