Avanti un altro, Sophie Codegoni si trasforma in co – conduttrice: il siparietto con Luketta (VIDEO)

Prove tecniche di co-conduzione per Sophie Codegoni nel corso della puntata del 30 gennaio di Avanti un altro. “Sono indeciso se avere al fianco lei o Laurenti” – ha affermato sarcasticamente Paolo Bonolis. “Vediamo come mi chiama il concorrente”.

Sophie Codegoni, la Bonas affianca Paolo Bonolis ma Luketta non gradisce

Promossa a pieni voti dopo il primo step per la Bonas è stato il momento di una serie di momenti esilaranti… dalla concorrente “acchiappafantasmi” a Luketta reginetta della crisi alias Luca Laurenti che non ha gradito la presenza di Sophie Codegoni nonostante il complimento. “Che bei capelli che ha”.

Non sono mancate le immancabili storpiature lessicali. “Sono un po’ a corto di money ed ho dovuto risparmiare sull’affitto”. Immediato l’intervento di Bonolis: “Ma quale affitto, outfit… Senza flipper? É il glitter, ma che va bene: non si capisce niente” – ha aggiunto il conduttore di Avanti un altro, in onda nel preserale di Canale 5.

La gag di Luca Laurenti con Paolo Bonolis

La gaffe e la reazione del conduttore: ‘Vada e ripassi il regolamento’

Dopo la performance di Luca Laurenti l’ex tronista di Uomini e Donne ha introdotto il salottino con la concorrente, Maria, che ha risposto alla domanda di Miss Claudia con la Bonas che ha avuto il compito di leggere la somma del pidigozzo con gaffe sul regolamento: “Venticinquemila, si raddoppia”… A questo punto Paolo Bonolis l’ha congedata e con la solita ironia ha invitato Sophie Codegoni a ripassare il regolamento di Avanti un altro.