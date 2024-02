Avanti un altro, torna il bonus Daniel Nilsson: irriconoscibile con il nuovo look (FOTO)

“Piano è appena tornato”. Paolo Bonolis è intervenuta con una clava per frenare l’impeto del pubblico in studio all’ingresso di Daniel Nilsson, il bonus che è rientrato nella puntata del 14 febbraio di Avanti un altro.

Daniel Nilsson è tornato dopo un anno di assenza ad Avanti un altro, dal look selvaggio ai capelli rasati a zero per il bonus

Lo svedese di Malmö aveva lasciato dopo poche puntate della scorsa edizione per motivi personali con il 37enne Andrea De Paoli che l’ha sostituito nel ruolo di bonus. In molti però non l’hanno riconosciuto immediatamente in quanto Daniel Nilsson ha ripreso la sua avventura nel game show con un look completamente diverso. Via la lunga chioma da selvaggio e capelli rasati a zero e senza barba.

Il pubblico in studio ha dimostrato di apprezzare questa nuova versione con Paolo Bonolis che è intervenuto per allontanare le fan che l’hanno accolto con un caloroso abbraccio. “Con questo posso fare il settimo figlio” – ha aggiunto la concorrente prima di rispondere alle domande del conduttore di Avanti un altro.