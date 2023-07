Baby K caricata da una donna, lo sfogo e gli show annullati: ‘Non è possibile rischiare per delle foto’

Lo sfogo su Instagram Stories dopo aver raccontato di quanto successo in occasione del concerto di Baby K a Teramo di venerdì 28 luglio.

La cantante ha denunciato una cattiva gestione dell’ordine pubblico quando è stato deciso di farla avvicinare dai fan in uno spazio non adeguato. Una situazione di rischio che si è chiuso con un doloroso imprevisto per l’artista che quest’estate ha presentato il brano M’Ama non M’Ama.

Baby K infuriata per la gestione della sicurezza al concerto di Teramo: ‘Aperte le transenne in uno spazio non adeguato’

Baby K ha precisato che ama fare le foto con il suo pubblico ma che la sicurezza viene prima di tutto. “A Teramo la polizia ha deciso di fare il contrario del suo mestiere aprendo le transenne nello spazio che c’era con il mio van su un terreno non livellato”.

L’artista ha spiegato che già questo le creava problemi ad una caviglia. “Continuava a storcersi”. Ad un certo punto la situazione è diventata delicata con la calca che iniziava a spingere. “Dicevo qualcuno si fa male ma a nessuno fregava niente“. Alla fine Baby K ha avuto la peggio.

‘Ho subito un trauma e mi hanno detto che devo rinunciare ai prossimi show’

“Sono stata caricata da una donna ed ho subito un trauma al seno che mi ha costretto ad andare in ospedale. Per il dolore non riuscivo nemmeno a parlare. Mi hanno detto che devo rinunciare ai prossimi show, sono nera” – ha aggiunto la cantante.

“Mi fa piacere e mi fa bene fare le foto con i fan ma non è possibile non mettere la sicurezza al primo posto e rischiare situazioni di follia” – ha chiosato Baby K sottolineando che non riusciva a muoversi e parlare. “Non capite cosa significa avere liquido intorno al seno”.