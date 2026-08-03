Ballando con le Stelle, Grande Fratello Vip e Uomini e Donne: un ex prete, una veterana dei reality e il nome che può ribaltare il trono

Alberto Ravagnani nel cast di Ballando con le stelle

L’autunno televisivo prende forma tra indiscrezioni, provini e trattative

La nuova stagione televisiva deve ancora iniziare, ma il totocast è già entrato nel vivo. Tra Rai e Mediaset si rincorrono indiscrezioni, trattative e provini che potrebbero cambiare il volto dei principali programmi dell’autunno.

Da Ballando con le Stelle al Grande Fratello Vip, passando per Uomini e Donne, nelle ultime ore sono emersi diversi nomi destinati ad alimentare il dibattito tra gli appassionati di televisione. Al momento si tratta di indiscrezioni e non di annunci ufficiali, ma alcuni protagonisti sembrano ormai sempre più vicini ai rispettivi programmi.

Ballando con le Stelle, Alberto Ravagnani tra i nomi più sorprendenti

Tra le indiscrezioni che stanno facendo più rumore c’è quella che riguarda Alberto Ravagnani, l’ex sacerdote diventato negli ultimi anni uno dei creator più seguiti sui social.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, il suo nome sarebbe entrato nella lista dei possibili concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Classe 1993, Ravagnani era diventato noto come “prete influencer” grazie ai contenuti dedicati alla fede pubblicati sui social. Dopo aver annunciato, nel febbraio scorso, la decisione di lasciare il sacerdozio e aver raccontato la propria scelta anche in un libro, ha iniziato un nuovo percorso professionale che lo ha portato anche in televisione, con diverse ospitate a La Vita in Diretta accanto ad Alberto Matano.

Se l’indiscrezione dovesse trovare conferma, sarebbe uno dei volti più inattesi del cast scelto da Milly Carlucci.

Tra i nomi circolati nelle ultime settimane figurano anche Aurora Ramazzotti, Noemi Bocchi, Alessandro Matri e l’attore Mario Ermito, anche se al momento non sono arrivate conferme ufficiali dalla produzione.

Grande Fratello Vip, spunta il ritorno di Giulia Provvedi

Sul fronte Mediaset continua invece a prendere forma il cast del nuovo Grande Fratello Vip.

Secondo l’esperto di gossip Giuseppe Candela, riportato dal settimanale Chi, Giulia Provvedi, una delle due componenti del duo musicale Le Donatella, sarebbe pronta a tornare nella Casa più spiata d’Italia.

Per lei si tratterebbe di un ritorno in solitaria dopo la partecipazione, insieme alla sorella Silvia, alla terza edizione del reality.

Intorno al programma continuano però a circolare numerosi altri nomi.

Tra quelli emersi nelle ultime settimane ci sono Antonio Sabato Jr, Valeria Marini, Priscilla, Cicciolina, Armando Incarnato, oltre agli attori Enes Atak e Sahin Vural.

Si è parlato anche di un possibile coinvolgimento di Rocco Casalino, indiscrezione successivamente smentita dallo stesso interessato, nonostante le voci su una presunta offerta economica molto elevata.

Non manca infine l’ipotesi che alcuni protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island possano entrare nel cast.

Uomini e Donne, Gabriele Govoni verso il trono?

Sempre da Temptation Island potrebbe arrivare uno dei nuovi protagonisti di Uomini e Donne.

Secondo quanto riferito dall’esperto di gossip Amedeo Venza, Gabriele Govoni, reduce dalla fine della relazione con Sara nel reality estivo di Canale 5, avrebbe già sostenuto un primo colloquio con la redazione del programma di Maria De Filippi.

L’ipotesi più accreditata è quella di un possibile ruolo da tronista, anche se al momento non sarebbe ancora stata presa una decisione definitiva.

Le registrazioni della nuova stagione inizieranno tra poche settimane e soltanto allora si conosceranno i nomi scelti dalla produzione.

L’autunno della tv è ancora tutto da scrivere

Come ogni estate, molte delle indiscrezioni che circolano potrebbero trovare conferma, mentre altre potrebbero rivelarsi soltanto semplici suggestioni.

Resta il fatto che la nuova stagione televisiva promette già numerosi cambiamenti, con Rai e Mediaset impegnate a rinnovare i propri programmi di punta attraverso nuovi volti e possibili ritorni destinati a far discutere il pubblico.

Per conoscere i cast definitivi bisognerà attendere le presentazioni ufficiali delle reti, ma il conto alla rovescia è ormai iniziato.