Ballando con le stelle, Gabriel Garko annuncerà il ritiro in finale con una sorpresa: l’indiscrezione

Era il grande favorito di Ballando con le stelle ma la sorte non è stata benevola nei confronti di Gabriel Garko che, dopo aver incantato i giudici in coppia con Giada Lini, è stato costretto a fermarsi per due volte prima di ritirarsi definitivamente.

Gabriel Garko era il grande favorito di Ballando con le stelle: il ritiro per l’infortunio alla gamba

La decisione è maturata a poche ore dalla finalissima del talent di Rai 1, in programma venerdì 23 dicembre dalle 20:40. Poche ore prima Milly Carlucci aveva riferito a La vita in diretta che l’attore aveva preparato un’esibizione particolare nonostante l’infortunio alla gamba ma evidentemente l’artista non ha ricevuto il via libero o comunque ha verificato che le condizioni non erano tali per mettersi in gioco ed essere competitivo nell’ultimo atto del programma televisivo. Il torinese, comunque, darà vita ad una performance non legata al ballo ed alla competizione.

Gabriel Garko e Giada Lini

L’indiscrezione di Davide Maggio: ‘Garko canterà e lascerà il palcoscenico’

Ad anticipare la notizia del ritiro di Gabriel Garko è stato il sito Davide Maggio. “Nello specifico Garko canterà e poi lascerà il palcoscenico. Il suo ritiro rimescola gli equilibri della finale”. In finale sono approdati Ema Stokholma e Angelo Madonia, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu; Rosanna Banfi e Simone Casula, Iva Zanicchi e Samuel Peron, Alessandro Egger e Tove Villfor e i ripescati Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Quest’ultima potrebbe essere la grande rivelazione della finalissima di Ballando con le stelle.