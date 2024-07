Ballando con le stelle, Mara Maionchi in giuria: interviene Milly Carlucci dopo il post equivoco

“Tempesta, tempesta su Ballando con le stelle. Tempesta solo in un bicchiere d’acqua naturalmente”. Poche ore dopo il post con protagonista Mara Maionchi, Milly Carlucci è nuovamente intervenuta per far chiarezza sulla questione della giuria del talent di Rai 1.

Mara Maionchi non sarà in giuria, Milly Carlucci: ‘Un giochino per divertirci un po’, ma il post lasciava intendere altro

La conduttrice ha spiegato che la produttrice musicale non farà parte del tavolo dei giurati contrariamente a quanto aveva fatto intendere nel video pubblicato sulle pagine social con una didascalia inequivocabile. “Il lavoro batte il talento se il talento non lavora duro, così Mara Maionchi nella giuria di Ballando con le stelle“. Passaggio, evidentemente errato (doveva essere “sulla giuria” non nella), che ha creato l’equivoco.

Milly Carlucci ha parlato di un giochino per divertirsi un po’. “Abbiamo pubblicato dei video con delle considerazioni fatte da alcuni personaggi su come si comporterebbero se fossero giudici di Ballando. Tra questi la nostra adorata Mara Maionchi che è stata grande protagonista e vincitrice dell’Acchiappatalenti” – ha spiegato in un filmato condiviso sui social.

Il post condiviso sulla pagina di Ballando con le stelle con il refuso nella didascalia

‘É giudice di altri programmi e noi abbiamo la nostra strada’

“Ha detto delle cose molto interessanti ma questo non vuol dire che sarà un giudice. Era un gioco, un giochino per divertici un po’ però è stato preso sul serio. Da qui la tempesta in un bicchiere d’acqua” – ha precisato Milly Carlucci che ha aggiunto che spera di fare tante altre cose con Mara Maionchi in tv. “É un personaggio strepitose, ma è giudice di altri programmi e noi abbiamo la nostra strada”.

Un malinteso nato in ogni caso da refuso in didascalia che non dava adito ad altre interpretazioni. La conduttrice ha fatto intuire che giuria di Ballando con le stelle sarà confermata in toto.