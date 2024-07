Ballando con le stelle, Milly Carlucci annuncia a sorpresa Mara Maionchi in giuria e tira in ballo Selvaggia Lucarelli

“Il lavoro batte il talento se il talento non lavora duro”. Novità in giuria a Ballando con le stelle con Milly Carlucci ha annunciato via social l’ingresso di Mara Maionchi nel cast del programma televisivo di Rai 1, al via il 28 settembre.

Milly Carlucci presenta Mara Maionchi giudice di Ballando con le stelle e fa riferimento agli ‘0’ di Selvaggia Lucarelli

Non è chiaro se la produttrice discografica prenderà il posto di uno dei giurati storici del programma o andrà ad aggiungersi al consolidato team. A tal riguardo non è passato un riferimento a Selvaggia Lucarelli, con tanto di foto, quando Milly Carlucci ha domandato a Mara Maionchi se fosse giusto dare 0 ad un concorrente.

“Se è molto giovane si può tentare di fargli capire che qualcosa non va in maniera seria dando un voto discutibile perché magari l’hai visto ancora non preparato, non pronto e che bisogna ancora lavorare perché tutti si dimenticano che si diventa ballerini o cantanti lavorando molto e ascoltando. Non 0 ma 3” – ha aggiunto Mara Maionchi che ha aggiunto che come giudice di Ballando con le stelle focalizzerà la sua attenzione sulla capacità di ballo e sul fascino dell’artista. Sui profili ufficiali del talent sono stati presentati i primi tre concorrenti ufficiali: Federica Nargi, Francesco Paolantoni e Nina Zilli.