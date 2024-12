Ballando con le stelle: Mariotto si scusa: ‘Ho mancato di rispetto’, poi fa tremare Milly Carlucci

“Qualunque fosse la sua giustificazione non si può abbandonare uno studio televisivo senza avvertire nessuno”. Milly Carlucci ha esordito così nell’introdurre il caso Guillermo Mariotto nel corso della puntata del 14 dicembre di Ballando con le stelle.

Guillermo Mariotto chiede scusa e torna a Ballando con le stelle, Milly Carlucci: ‘Cartellino giallo per lui’

“Ho parlato con Guillermo e mi ha detto che sta vivendo emotivamente un momento particolare e non possiamo dimenticare che è con noi da 19 anni. Ci siamo confrontati e abbiamo deciso che per ora è un cartellino giallo” – ha aggiunto prima di introdurre un filmato che racchiude alcuni momenti di Mariotto a Ballando con le stelle e le scuse dello stilista. “Sono qui per fare il mea culpa. Purtroppo ho dovuto assentarmi per mio sommo dispiacere. Mi sono sentito male perché sto attraversando un momento particolare. Mi scuso con tutti perché ho mancato di rispetto in primis a Milly Carlucci, alla Rai ed a voi tutti”.

Il fuori programma prima di rientrare in studio e il regalo alla conduttrice

Poi Guillermo Mariotto è stato chiamato ad entrare in studio ma c’è stato un piccolo inghippo con lo stilista che tardava ad entrare. “No Mariotto, un’altra volta” – ha esclamato Selvaggia Lucarelli. Poi il ritorno in studio con lo stilista che si è presentato con un bouquet di rose per Milly Carlucci. “Ora però siamo molto seri” – ha ribattuto la conduttrice. “Sarò Suor Clelia” – ha scherzosamente risposto l’italo venezuelano per poi riprendere il suo posto tra i giurati non senza commentare l’outfit dei compagni di avventura.