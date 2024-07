Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha strappato un amato volto di Terra Amara a Signorini

Un nuovo tassello si aggiunge al mosaico della nuova edizione di Ballando con le stelle, in onda in prime time dal 28 settembre 2024.

Ballando con le stelle, nel cast l’attore Furkan Palali che in Terra Amara ha interpretato Fikret

Da sempre Milly Carlucci è attenta ai fenomeni del momento. Dal mondo della musica a quello dello spettacolo. Spesso ha strizzato l’occhio ai personaggi più iconici delle serie tv Rai. La conduttrice televisiva non è rimasta indifferente al successo delle fiction turche che stanno spopolando sulle reti Mediaset. In particolare Milly Carlucci ha puntato su un volto che ha conquistato la ribalta con Terra Amara, la serie tv dei record di Canale 5. Secondo quanto riferito da Davide Maggio l’attore Furkan Palali, che interpretava Fikret nella serie, scenderà in pista a Ballando con le stelle.

Furkan Palali ovvero Fikret di Terra Amara

L’attore era stato corteggiato anche da Signorini per il Grande Fratello

Secondo le indiscrezioni su uno dei personaggi più amati di Çukurova c’era anche Alfonso Signorini che sperava in un suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Non è da escludere che il conduttore provi a convincere un altro personaggio di Terra Amara ma per il momento Milly Carlucci ha piazzato il colpaccio. Furkan Palali era già stato ospite di C’è posta per te e Verissimo. Il suo fidato amico nella serie, Aras Senol, ovvero Cetin, ha partecipato a L’Isola dei Famosi.