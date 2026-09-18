Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle, l’indiscrezione: «Ci sarà». E al tesoretto ritrova Simona Ventura

Barbara d'Urso e Simona Ventura

Dopo settimane di dubbi sul suo ingresso nella giuria, Vanity Fair dà per certa la presenza di Barbara d’Urso nel programma di Milly Carlucci

La domanda che accompagna da settimane la nuova edizione di Ballando con le Stelle potrebbe avere finalmente una risposta: Barbara d’Urso ci sarà. A sostenerlo è Vanity Fair, che rilancia l’indiscrezione proprio quando sembrava che l’ipotesi di vedere l’ex volto di Canale 5 al tavolo della giuria fosse definitivamente tramontata.

Il programma di Milly Carlucci debutterà sabato 3 ottobre su Raiuno con una formazione profondamente rinnovata. Sono già stati annunciati il cast dei concorrenti e le coppie, mentre la giuria dovrà fare a meno di Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. A bordo campo arriva invece una novità pesante: Alberto Matano, che dalla postazione de La vita in diretta passerà a quella del giudice con tanto di paletta.

Barbara D’Urso, l’indiscrezione di Vanity Fair: «Ci sarà»

Il vero punto interrogativo, però, era rimasto quello relativo a Barbara d’Urso. Dopo settimane di rumors, negli ultimi giorni sembrava che la possibilità di affidarle il posto lasciato libero da Selvaggia Lucarelli fosse sfumata.

Adesso arriva la nuova indiscrezione di Vanity Fair, che racconta uno scenario completamente diverso. Secondo il sito del magazine, Milly Carlucci sarebbe stata la principale sostenitrice dell’arrivo della conduttrice, anche di fronte alle resistenze che avrebbero accompagnato la trattativa.

«Al di là dei presunti veti e di chi ha remato contro (molti), la sua vera sostenitrice è sempre stata Milly Carlucci, che l’ha voluta fortemente», scrive Vanity Fair, arrivando poi a una conclusione netta: «Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle ci sarà».

Non solo. Sempre secondo l’indiscrezione del magazine, il contratto sarebbe già arrivato, con un accordo costruito appositamente per lei. E c’è anche una precisazione destinata a far discutere, visto quello che era circolato nelle scorse settimane: secondo Vanity Fair, infatti, non ci sarebbero state richieste da “diva”.

La trattativa e i rumors sulle richieste di Barbara d’Urso

Proprio questo passaggio sembra rispondere indirettamente alle voci che avevano raccontato di una trattativa diventata complicata per presunte richieste contrattuali considerate particolarmente elevate.

Il quadro, però, resta quello di un’indiscrezione giornalistica e non di un annuncio ufficiale della Rai. Secondo la ricostruzione di Vanity Fair, gli ostacoli sarebbero stati comunque superati e Milly Carlucci avrebbe ottenuto l’ingresso di Carmelita nella squadra di Ballando.

La conduttrice si troverebbe così a occupare la poltrona che per dieci anni è stata di Selvaggia Lucarelli, uscita dal programma e impegnata in nuovi progetti televisivi.

Matano in giuria, Fialdini e Ventura al tesoretto

La nuova giuria non sarà però l’unica novità della ventunesima edizione. Milly Carlucci ha parlato della volontà di portare «freschezza e brio» al tavolo dei giudici, che perde due presenze storiche come Lucarelli e Canino.

Accanto alla possibile new entry Barbara D’Urso ci sarebbe dunque Alberto Matano, una scelta destinata inevitabilmente a creare curiosità per il suo lungo confronto televisivo nella fascia pomeridiana con la D’Urso, quando conducevano rispettivamente La vita in diretta e Pomeriggio Cinque.

E non finisce qui. Francesca Fialdini e Simona Ventura saranno invece protagoniste del meccanismo del tesoretto, cioè i punti extra assegnati alla fine della puntata.

Proprio la presenza della Ventura accanto alla D’Urso aggiunge un ulteriore elemento di curiosità alla nuova edizione.

Barbara D’Urso e Simona Ventura, dalla rivalità al nuovo incontro a Ballando

Il rapporto tra Barbara d’Urso e Simona Ventura è stato al centro negli anni di diversi confronti televisivi. A ricordarlo è Nuovo Tv, che ricostruisce una rivalità iniziata televisivamente già nel 2004, quando una puntata del Grande Fratello condotto da Carmelita riuscì a superare negli ascolti la terza serata del Festival di Sanremo guidato dalla Ventura.

Nel corso degli anni non sono mancate altre battute a distanza e anche riferimenti più personali. Nuovo Tv ricorda, tra gli episodi, la vicenda che avrebbe coinvolto Stefano Bettarini, all’epoca ex marito della Ventura.

Il tempo, però, avrebbe contribuito a raffreddare i rapporti. Nel 2023 le due si sarebbero ritrovate anche grazie al cinema, con Shukran, film prodotto da Emanuele Berardi, figlio di Barbara d’Urso, e tratto dal romanzo omonimo di Giovanni Terzi, marito di Simona Ventura.

Ora il nuovo incontro potrebbe avvenire sul palco di Ballando con le Stelle, con Barbara in giuria e Ventura al tesoretto. Un incrocio televisivo che aggiunge un altro elemento di curiosità a una stagione che, ancora prima del debutto, presenta già parecchie novità.

Ballando con le Stelle 2026 partirà sabato 3 ottobre su Raiuno. E il mistero più chiacchierato della vigilia, almeno secondo l’indiscrezione di Vanity Fair, avrebbe trovato la sua soluzione.