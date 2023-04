Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli riflette sull’addio: una big di Mediaset per la sostituzione

Aria di rivoluzione a Ballando con le stelle in vista dell’edizione 2023 che tornerà su Rai 1 in autunno. A differenza di quanto accaduto negli ultimi anni le novità non dovrebbero arrivare dai ballerini che si esibiranno con gli artisti in gara.

Selvaggia Lucarelli potrebbe lasciare Ballando con le stelle nonostante la conferma

Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci relative ad una possibile svolta in giuria. Dopo quanto accaduto nell’ultima edizione sembra in bilico la posizione di Selvaggia Lucarelli ma non per scelta di Milly Carlucci o degli autori come precisato dalla giornalista. “La produzione mi ha confermato e l’ha comunicato al mio agente. Adesso tocca a me decidere, pensarci e ragionare su quello che è successo”.

Nel caso Selvaggia Lucarelli dovesse fare un passio indietro potrebbero aprirsi scenari clamorosi per l’avvicendamento. L’ipotesi più suggestiva riguarda l’approdo nel talent di Rai 1 di una delle conduttrici di punta di Mediaset che con il ruolo di giudice inizierebbe un nuovo percorso nella tv di Stato in attesa di un programma di punta. Barbara d’Urso potrebbe lasciare il Biscione per ripartire da Ballando con le stelle.

Barbara d’Urso potrebbe lasciare Mediaset e fare l’esordio in Rai come giurata del talent

Gli altri nomi accostati al programma televisivo condotto da Milly Carlucci, come riportato da Tv Blog, sono la ‘belva’ Francesca Fagnani, Nunzia De Girolamo, protagonista con ottimi numeri di Ciao Maschio, e Luisella Costamagna, vincitrice dell’ultima edizione. Non sembrano in discussione le posizioni degli altri giudici di Ballando con le stelle, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.